الاختبارات التكوينية للفصل الثالث 28 الشهر الجاري

عممت المدارس الحكومية على مستوى الدولة أجندة الاختبارات التكوينية للفصل الدراسي الثالث، والتي تنطلق على ثلاث مراحل تبدأ من 28 الشهر الجاري، وحتى نهاية مايو المقبل، مشددة على أهمية حضور الطلبة وعدم التغيب.

وبحسب الجدول المعتمد، تبدأ الاختبارات التكوينية الأولى في الفترة من 28 الشهر الجاري حتى 7 مايو المقبل، تليها الاختبارات التكوينية الثانية من 14 الشهر الجاري وحتى 26 الشهر المقبل، وتُختتم الخطة بالاختبارات التعويضية من 27 وحتى 30 مايو 2025، وذلك لجميع المراحل الدراسية.

وأكدت إدارات المدارس أن هذه الاختبارات تعتبر جزءاً أساسياً من أدوات التقييم في الفصل الثالث، محذّرة من الغياب غير المبرر الذي قد يؤثر على نتائج الطلبة.

ودعت الإدارات الأسر إلى التعاون والتنسيق مع المدرسة خلال هذه الفترة، وعدم ترتيب أي سفر أو غيابات طارئة، لضمان انضباط الطلبة خلال هذه المرحلة الحساسة من العام الدراسي.

وفي سياق آخر، انطلقت اختبارات القبول للمسار المتقدم للطلبة ضمن قطاع العمليات المدرسية دبي والمناطق الشمالية وتشمل هذه الاختبارات فئات محددة من الطلبة حسب الصف الدراسي، وهم طلبة الصفوف من خامس حتى الثامن، وتم توزيع الطلبة على فترتين بالتنسيق مع أولياء الأمور مباشرة.

ودعت إدارات المدارس أولياء الأمور إلى ضرورة التأكد من إحضار الهوية الإماراتية الأصلية للطالب يوم الاختبار، إذ يعد ذلك شرطاً أساسياً لإثبات الهوية قبل الدخول.

كما شددت على أهمية حضور الطالب إلى المدرسة قبل موعد الاختبار بساعتين على الأقل، لضمان تنظيم الدخول وتوفير الوقت اللازم للإجراءات الإدارية.

ونبهت إلى أن الاختبارات ستنفذ داخل حرم المدرسة، ولن يُسمح بمرافقة ولي الأمر أثناء التقييم، مشيرة إلى أن المواد التي سيتم اختبار الطلبة فيها تشمل اللغة الإنجليزية والرياضيات واللغة العربية، وذلك بهدف قياس المهارات الأساسية المطلوبة للالتحاق بالمسار المتقدم.

وشددت الإدارات على أن أي غياب غير المبرر خلال فترات التقييم سيؤثر على نتائج الطالب، وقد يؤدي إلى فقدان فرص التقييم التي تُبنى عليها درجات الأداء للفصل الدراسي الأخير من العام.