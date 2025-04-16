مليون متعلم و7 آلاف مدرسة يستفيدون من حلول «ألف للتعليم» المبتكرة حول العالم

كشفت الدكتورة عائشة اليماحي، المستشار الاستراتيجي لـ«ألف للتعليم» للحلول التعليمية، لـ«البيان»، عن تحقيق إنجازات كبيرة في مجال تطوير التعليم الرقمي، إذ وصلت حلول «ألف للتعليم» المبتكرة إلى أكثر من مليون متعلم في 7 آلاف مدرسة حول العالم، تشمل جميع المراحل الدراسية.

موضحة أن المنصة تبنّت منذ تأسيسها رؤية قائمة على إعادة تعريف التعليم، وتمكين المعلمين والمتعلمين من تحقيق إمكاناتهم، من خلال منصات ذكية وحلول مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة.

وأوضحت أن منصة «ألف للتعليم» تطبق في 500 مدرسة ويستخدمها ما يقارب من 300 ألف طالب في المدارس الحكومية الموزعة على مستوى دولة الإمارات، وتضم 25 ألف معلم ومعلمة.

وأوضحت اليماحي أن «ألف للتعليم» تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تطوير منصاتها التعليمية، إذ تعمل على تحليل بيانات الطلاب بدقة لتوفير تجربة تعليمية مخصصة لكل متعلم.

مما يساعد على تحسين مستوى الفهم وتعزيز التحصيل الدراسي، ولفتت إلى أن الذكاء الاصطناعي يتيح للمنصة تحديد نقاط القوة والضعف لدى الطلبة، ما يمكّن المعلمين من تقديم الدعم المناسب لكل طالب وفقاً لاحتياجاته.

وأكدت أن المنصة توفر أدوات تحليلية متقدمة للمعلمين، تساعدهم في متابعة أداء الطلبة بشكل مستمر، وتمكنهم من تقديم تغذية راجعة فورية لتحسين مستوى الأداء، مشيرة إلى أن هذه الأدوات تسهم في تطوير أساليب التدريس، بما يواكب التغيرات السريعة في مجال التعليم.

وأضافت اليماحي أن الذكاء الاصطناعي يسهم في تعزيز التفكير النقدي لدى الطلبة، من خلال تقديم أسئلة تفاعلية تعتمد على تحليل الأداء السابق للطالب، ما يساعد على تعزيز مهارات حل المشكلات واتخاذ القرارات.

موضحة أن «ألف للتعليم» تركز على تطوير التفكير الابتكاري لدى الطلبة، بما ينسجم مع رؤية الإمارات في بناء جيل قادر على الابتكار والإبداع.

تطبيق أولياء الأمور

وأكدت اليماحي أن «ألف للتعليم» حرصت على تعزيز التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور من خلال إطلاق تطبيق «ألف لأولياء الأمور»، الذي يتيح لأولياء الأمور متابعة أداء أبنائهم الأكاديمي بشكل مباشر.

موضحة أن التطبيق يُستخدم حالياً من قبل أكثر من 71 ألف ولي أمر داخل الإمارات، ما يعكس ثقة المجتمع التعليمي في حلول «ألف للتعليم».

وأشارت إلى أن التطبيق يُمكّن أولياء الأمور من الاطلاع على أداء أبنائهم في المواد الدراسية المختلفة، ومعرفة الدروس التي يحتاجون إلى تحسينها، والتفاعل مع الملاحظات التي يقدمها المعلمون.

وأضافت أن هذا التطبيق يعزز دور أولياء الأمور في دعم العملية التعليمية، من خلال المشاركة الفعالة في تحديد نقاط القوة والضعف لدى أبنائهم، ومساعدتهم على تحسين أدائهم الدراسي.

وأوضحت، أن التطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي في تقديم تحليلات دقيقة لأداء الطلبة، ما يساعد أولياء الأمور على فهم أنماط التعلم الخاصة بأبنائهم، ويتيح لهم اتخاذ القرارات المناسبة لدعمهم في مسيرتهم التعليمية.

التزام بالتطوير

وأكدت اليماحي أن «ألف للتعليم» ملتزمة بمواصلة تطوير حلول تعليمية مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، بهدف تعزيز كفاءة التعليم وتسهيل الوصول إلى موارده.

موضحة أن الشركة تعمل بشكل مستمر على تحديث منصاتها التعليمية لتلبية احتياجات المتعلمين والمعلمين، بما يضمن توفير بيئة تعليمية تفاعلية ومتكاملة.

وأضافت أن المنصة تحرص على تطوير محتوى تعليمي عالي الجودة، يعزز قدرات الطلبة في التفكير النقدي والإبداعي، ويتيح لهم تطبيق المعرفة في حياتهم العملية.

مؤكدة أن «ألف للتعليم» تضع تطوير مهارات المستقبل في صدارة أولوياتها، من خلال تقديم مناهج تعليمية تواكب احتياجات سوق العمل.

ولفتت إلى أن المنصة تعمل على بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات تعليمية وحكومية، لتعزيز الابتكار في مجال التعليم.

موضحة أن هذه الشراكات تهدف إلى توسيع نطاق استخدام التكنولوجيا في التعليم، وتوفير أدوات تعليمية متطورة تسهم في تحسين تجربة التعلم، وتعزز فرص نجاح الطلبة في المستقبل.

وأعربت اليماحي عن تفاؤلها بمستقبل التعليم في الإمارات، مؤكدة أن المنصة ستواصل دورها الريادي في هذا المجال، من خلال تطوير حلول تعليمية مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية.

مضيفة أن الشركة تسعى إلى دعم رؤية الإمارات في بناء نظام تعليمي متطور ومستدام، يواكب التطورات التكنولوجية العالمية، ويعزز مكانة الدولة كمركز للابتكار في مجال التعليم.