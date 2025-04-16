«التربية» تنظم معارض توظيف للمعلمين في عدد من التخصصات

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تنظيم سلسلة من معارض التوظيف للمعلمين في عدد من إمارات الدولة خلال شهري أبريل ومايو 2025، وذلك ضمن خطة الوزارة لسد الشواغر التعليمية للعام الدراسي المقبل 2025 – 2026.

ووفقاً للإعلان الرسمي الصادر عن الوزارة، تنطلق أولى فعاليات المعرض في إمارة دبي يوم السبت المقبل الموافق لـ 19 أبريل 2025، تليها أبوظبي يوم الأربعاء الموافق لـ 23 أبريل، ثم الشارقة يوم السبت الموافق لـ 26 أبريل، وتستكمل الوزارة المعارض لاحقاً في عدد من الإمارات والمناطق الأخرى.

حيث تنظم معرضاً للتوظيف في مدينة زايد يوم الأربعاء 30 أبريل و 1 مايو المقبل، وفي رأس الخيمة يوم السبت الموافق لـ3 مايو المقبل، والفجيرة يوم 10 مايو، وفي عجمان يوم السبت الموافق لـ 17 مايو، وفي العين يوم 21 مايو المقبل.

ودعت الوزارة الخريجين المؤهلين في التخصصات التربوية المختلفة إلى الحضور والمشاركة، مشيرة إلى أن المعرض يشكل فرصة فريدة للمعلمين الباحثين عن وظائف في القطاع الحكومي.

حيث سيتم إجراء مقابلات مبدئية في الموقع، والرد على الاستفسارات، وتعريف المتقدمين بشروط التوظيف والفرص المتاحة في مدارس الدولة.

وحددت وزارة التربية والتعليم عدداً من التخصصات المطلوبة للتعيين في مختلف المراحل الدراسية، ضمن خطتها لتعزيز الكوادر التعليمية في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المنهاج الوزاري. وجاءت التخصصات متنوعة لتغطي احتياجات التعليم في كافة المواد والمجالات.

وشملت التخصصات المطلوبة معلمي المواد الإبداعية مثل معلم مادة الفنون البصرية ومعلم مادة الفنون السمعية، بالإضافة إلى معلم مادة الدراما، في خطوة تعكس حرص الوزارة على تنمية المواهب الفنية لدى الطلبة، كما تضمنت التخصصات المطلوبة معلم اللغة الفرنسية ومعلم اللغة الإسبانية، إلى جانب معلم اللغة الإنجليزية.

وفي مجال المواد العلمية، شملت التخصصات: الكيمياء، الأحياء، الفيزياء، والعلوم، بالإضافة إلى معلم العلوم باللغة العربية لتلبية احتياجات بعض المدارس ثنائية اللغة، وفي المواد المرتبطة بالحياة والمجتمع، حددت الوزارة الحاجة إلى معلم الدراسات الاجتماعية، العلوم الصحية.

ومرشد أكاديمي مهني، وفي تخصصات المواد الاقتصادية والتقنية، تم الإعلان عن الحاجة إلى معلم مادة الاقتصاد، ومعلم الحاسوب، كما شملت التخصصات المطلوبة معلم مجال أول، ومعلم مجال ثانٍ، إلى جانب معلم رياضيات بعدة صيغ: معلم رياضيات باللغة الإنجليزية، ومعلم رياضيات باللغة العربية.

ولم تغفل الوزارة عن فئة أصحاب الهمم، إذ أكدت الحاجة إلى معلم تربية خاصة، ومعلم مساعد للفئات الخاصة. وتضمنت القائمة أيضاً معلم لغة عربية، بالإضافة إلى معلم رياض أطفال.

وفيما يتعلق باشتراطات التقديم لبعض الوظائف، أوضحت الوزارة أن بعض التخصصات، خصوصاً العلمية منها، تتطلب من المعلم أن يكون قادراً على التدريس باللغة الإنجليزية.

وذلك وفق ما يُعرف بمصطلح English as a Medium of Instruction، أي أن اللغة الإنجليزية تُستخدم كلغة رئيسية في شرح وتدريس المادة وليس فقط كلغة تُدرّس بحد ذاتها.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التسجيل المسبق لحضور المعرض عبر الرابط الإلكتروني الخاص:

careers.ese.gov.ae، أو من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني: careerfair@moe.gov.ae، حيث يتوجب على المتقدمين تعبئة نموذج التوظيف الإلكتروني، وتحميل السيرة الذاتية، والشهادات الأكاديمية، والخبرات العملية، وأية مستندات داعمة قبل الموعد المحدد.

وستحضر لجان التوظيف المتخصصة في كل معرض لمراجعة الطلبات وإجراء مقابلات مبدئية مع المرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط، تمهيداً لضمهم إلى العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد، وسيتم التركيز على مدى توافر المعايير المهنية، والقدرة على التدريس، والكفاءة في استخدام تقنيات التعليم الحديثة.

وتسعى وزارة التربية والتعليم من خلال هذه المعارض إلى ضمان جاهزية المدارس الحكومية لاستقبال الطلبة بكادر تدريسي مكتمل مع انطلاق العام الدراسي المقبل، بما ينعكس إيجاباً على استقرار البيئة التعليمية وجودة المخرجات.

ويُشار إلى أن الوزارة كانت قد أعلنت في فترات سابقة، من بينها النصف الأول من العام الدراسي الجاري، عن فتح باب التقديم لعشرات الوظائف التعليمية في مختلف التخصصات والمناطق التعليمية، وهو ما لاقى تفاعلاً واسعاً من الخريجين والمعلمين داخل الدولة وخارجها.

وتؤكد الوزارة استمرارها في استقطاب أفضل الكفاءات ضمن بيئة تعليمية محفزة تواكب التطورات العالمية في التعليم.