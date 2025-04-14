المدارس تعمم جداول «الفصل الثالث» وتُطلق تعليمات الانضباط والاختبارات

عممت مدارس حكومية وخاصة على مستوى الدولة، تطبيقاً لتوجيهات وزارة التربية والتعليم، جداول الحصص الدراسية المحدثة، إلى جانب مواعيد الدخول والانصراف، والتعليمات المتعلقة بانضباط الطلبة وسلوكياتهم، وذلك في مستهل الفصل الدراسي الثالث من العام الأكاديمي 2024 - 2025، الذي ينطلق اليوم. وأكدت المدارس، من خلال قنواتها الرسمية وتطبيقات الاتصال الذكية مع أولياء الأمور، أن الطابور الصباحي سيُعقد يومياً عند الساعة 7:40 صباحاً في معظم المدارس، مع التشديد على ضرورة الحضور المبكر للطلبة، التزامًا بالجدول الجديد وتعزيزاً لقيم الانضباط والمسؤولية في البيئة المدرسية.

وشددت الإدارات المدرسية على الالتزام التام بالزي المدرسي الكامل، سواء الزي العام أو زي التربية الرياضية، وفق ما تحدده جداول الحصص، كما أكدت ضرورة الالتزام بالمظهر العام والنظام السلوكي داخل الحرم المدرسي.

وفي سياق تعزيز الانضباط، أعادت المدارس التذكير بنظام احتساب الغياب المعتمد من وزارة التربية والتعليم، حيث يُحتسب غياب اليوم الكامل عند التغيّب عن سبع حصص، كما يُعتبر الاستئذان أو التأخر عن ثلاث حصص أو أكثر في اليوم الواحد غياباً كاملاً. بينما يُسجل الغياب عن حصة واحدة فقط كغياب جزئي.

وأوضحت الإدارات أن الالتزام بالحضور له أثر مباشر على مستوى الطالب الأكاديمي وسلوكه، ويسهم في بناء شخصية مسؤولة ومنضبطة، قادرة على التفاعل الإيجابي مع متطلبات المرحلة الدراسية. وفي خطوة تنظيمية تهدف إلى تسهيل الاختبارات الإلكترونية وضمان استخدام المنصات التعليمية بفعالية، نبهت الإدارات إلى ضرورة إحضار الطلبة لأجهزة الحاسب المحمول (Laptop) الخاصة بهم يومياً، بدءاً من اليوم الاثنين، وذلك لأداء الاختبارات التشخيصية الخاصة بالفصل الدراسي الثالث، ولضمان سير الحصص الرقمية بسلاسة.