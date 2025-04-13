«آفاق المستقبل الذكي».. مبادرة طلابية لنشر ثقافة الذكاء الاصطناعي

في مبادرة تعليمية نوعية، أطلقت 5 طالبات من مدارس الإمارات الوطنية – فرع رأس الخيمة مشروعاً معرفياً مبتكراً بعنوان «آفاق المستقبل الذكي»، بالتعاون مع الأرشيف الوطني في أبوظبي، بهدف نشر الوعي المجتمعي بثقافة الذكاء الاصطناعي، وتسليط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات في هذا المجال، باعتباره أحد الأعمدة الأساسية في استراتيجية الدولة نحو المستقبل.

وشاركت في المشروع الطالبات جوري إبراهيم عثمان، دانا محمد ياسين، عائشة يحيى الزعابي، ملاك خليل البلوشي، وسارة سليمان آل مالك، واللواتي حرصن على تقديم رؤية شاملة تعكس فهماً عميقاً لأهمية الذكاء الاصطناعي، ليس فقط كتقنية متقدمة، بل كأداة محورية تسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز الكفاءات في مختلف القطاعات، وتوفير حلول ذكية للتحديات الراهنة والمستقبلية.

فكرة المشروع

وانطلقت فكرة المشروع من إيمان الطالبات بأن نشر الثقافة التكنولوجية بين أفراد المجتمع، وخاصة فئة الطلبة، يعدّ خطوة ضرورية لمواكبة التطورات المتسارعة في العالم، والاندماج الفعّال في بيئة رقمية تتطلب مهارات جديدة ورؤية مرنة للمستقبل، وقد اعتمدن في تنفيذ المشروع على أسلوب البحث العلمي، والتقصي الميداني، واللقاءات المباشرة مع المختصين، ما أضفى على المشروع طابعاً تطبيقياً ومعرفياً مميزاً.

وفي إطار العمل على مشروع «آفاق المستقبل الذكي»، قامت الطالبات بسلسلة زيارات ميدانية علمية شملت عدداً من المراكز والمؤسسات الرائدة، منها: متنزه الشرطة الصحراوي للابتكار، معرض رأس الخيمة للابتكار 2025، مركز محمد بن راشد للفضاء، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، حيث تعرفن على أحدث التقنيات والتطبيقات العملية في مجال الذكاء الاصطناعي، واستمعن إلى عروض تعريفية قدّمها مختصون وخبراء، أضاءت لهن آفاق هذا المجال الواسع.

شغف بالمعرفة

من جهتها قالت هديل عزالدين العتيبي، مشرفة المشروع: «هذا المشروع يعكس شغف الطالبات بالمعرفة، وحرصهن على خدمة وطنهن من خلال أدوات المستقبل، كما أن التعاون مع الأرشيف الوطني أتاح لهن فرصة فريدة لتوثيق المعرفة وربطها بالهوية الوطنية، وإبراز صورة دولة الإمارات كنموذج عالمي في مجال الابتكار والذكاء الاصطناعي».