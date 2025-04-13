انطلاق الفصل الدراسي الثالث في مدارس الدولة غداً

يستأنف طلبة المدارس الحكومية والخاصة غداً والتي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم، إلى جانب أطفال رياض الأطفال، دوامهم في الفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الأكاديمي 2024 - 2025، وذلك وسط أجواء من التفاؤل والحماس للعودة إلى مقاعد الدراسة.

وسيتم عقد اختبار تجريبي واختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث لمواد المجموعة B خلال الفترة من 2 إلى 4 يونيو، وتعقد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث لمواد المجموعة A خلال الفترة من 10 حتى 19 يونيو.

وأكدت إدارات المدارس جاهزيتها الكاملة لاستقبال الطلبة، من خلال تجهيز المباني والمرافق التعليمية، وضمان انطلاق العملية التعليمية بسلاسة منذ اليوم الأول، بما يضمن استمرارية التحصيل الأكاديمي في بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.

وكان طلاب المدارس الأجنبية في الدولة استأنفوا العودة إلى مقاعدهم الدراسية، مطلع الأسبوع الماضي وسط استعدادات واسعة من الإدارات التعليمية لاستقبال الطلبة بخطط أكاديمية وتنظيمية متكاملة، تواكب خصوصية كل من المنهجين البريطاني والأمريكي، وتُركّز على مرحلة مهمة من العام الدراسي، وخاصة للطلبة المتقدمين لاختبارات الشهادات الدولية.

وبدورها نفذت وزارة التربية والتعليم تدريباً تخصصياً لأكثر من 23 ألفاً من المعلمين والقيادات المدرسية ورياض الأطفال والاختصاصيين، بهدف تعزيز خبراتهم واطلاعهم على آخر البحوث التعليمية وتدريبهم على أحدث الممارسات والأساليب التربوية في مجالات تخصصاتهم، فضلاً عن إكساب الكوادر التربوية خبرات ومهارات جديدة في مختلف مراحل مسيرتهم المهنية، وخلال التدريب تم مناقشة الخطة الانتقالية للطلبة (أصحاب الهمم)، مع التركيز على ضمان دمجهم في البيئة التعليمية وتقديم الدعم المناسب لهم، كما سيتناول التدريب أفضل الممارسات في علاج اضطرابات النطق والتغذية من خلال تقديم دراسات حالة واقعية، مع تحليل المشكلات المرتبطة بهذه الاضطرابات واقتراح الحلول المناسبة.

وركز التدريب كذلك على استخدام نصاب معلم التربية الخاصة على نظام المنهل، حيث سيتم تدريب مديري المدارس على كيفية تطبيق النظام بكفاءة لدعم الطلبة، كما سيتناول التدريب أدوار ومسؤوليات مفسر لغة الإشارة من أجل تعزيز التواصل مع الطلبة من ذوي الإعاقة السمعية.