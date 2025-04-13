طالبات يبتكرن حاوية نفايات ذكية تعزز الحفاظ على البيئة

في خطوة مبتكرة نحو تعزيز الاستدامة البيئية صممت 4 طالبات بجامعة الوصل بدبي حاوية نفايات ذكية، تعمل بآلية الضغط التلقائي لزيادة سعتها، واستغلال المساحة بداخلها بكفاءة عالية، وتهدف إلى دعم مفهوم «الحياد المناخي»، والحفاظ على البيئة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقالت الطالبات اللواتي يدرسن في السنة الثالثة تخصص اللغة العربية وآدابها بالجامعة، وهن: ميّ عاطف مغاري، ويارا وليد قاسم، وحميرا محمد قاسم، ورنيم عمار بيطار، إن التصميم المبتكر يهدف إلى 5 محاور رئيسية، تتمثل بالتخلص من النفايات بطريقة آمنة وذكية، والمحافظة على البيئة، وزيادة واستغلال المساحات بكفاءة عالية، وتجنب تكدس النفايات، بالإضافة إلى تقليل عدد مرات التفريغ، وخفض استهلاك الوقود.

وأضفن أن المشروع يقدم حلاً مبتكراً في مجال إدارة النفايات، حيث يتمثل في سلة نفايات ذكية متطورة، تعتمد على تقنيات غير مسبوقة لتعزيز الكفاءة والاستدامة البيئية.