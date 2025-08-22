«التربية» تعتمد التوقيت الزمني الجديد للعام الدراسي

اعتمدت وزارة التربية والتعليم التوقيت الزمني للمدارس الحكومية والخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري للعام الدراسي 2025 - 2026، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين زمن التعلم وفترات الاستراحة اليومية، وتعزيز الانضباط المدرسي من خلال الطابور الصباحي والأنشطة المصاحبة له.

وأوضحت الوزارة أن الجداول الجديدة تراعي الفروق العمرية بين المراحل التعليمية المختلفة، إلى جانب تخصيص مواعيد مستقلة للطلاب والطالبات في الحلقات الثانية والثالثة، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وسلاسة الحركة اليومية داخل المدارس ومع وسائل النقل.

رياض الأطفال

أكدت الوزارة أن دوام رياض الأطفال يبدأ من الاثنين إلى الخميس عند الساعة 07:30 صباحاً بأنشطة واستقبال يستمر حتى 08:00، ثم الطابور الصباحي حتى 08:15، لتبدأ بعدها الحصة الأولى.

ويمتد اليوم الدراسي حتى 13:00 ظهراً، بواقع 5 حصص يومياً مدة كل حصة 45 دقيقة وتُمنح للأطفال استراحتان الأولى من 09:45 إلى 10:05 والثانية من 11:10 إلى 11:30، وخصصت الوزارة 15 دقيقة بعد نهاية الحصص لقراءة القصة ووقت الانصراف.

أما يوم الجمعة، فيبدأ الدوام عند 07:30 وينتهي عند 11:45 ظهراً، بواقع 4 حصص قصيرة، مع استراحتين من 09:25 إلى 09:40 ومن 09:55 إلى 10:10، وبهذا يصل إجمالي الحصص الأسبوعية في رياض الأطفال إلى 24 حصة، وهو ما يعكس حرص الوزارة على توفير بيئة تعليمية مرنة ومناسبة لخصائص المرحلة العمرية المبكرة.

مرونة

وحددت الوزارة في التوقيت الزمني الذي اطلعت «البيان» على نسخة منه مجموعتين للحلقة الأولى وتحديداً للصفوف من الأول إلى الرابع وذلك لتسهيل انسيابية الدوام اليومي.

وتبدأ المجموعة الأولى بالطابور الصباحي من 07:15 إلى 07:25، وتبدأ الحصة الأولى عند 07:25، ليستمر اليوم الدراسي حتى 13:25، بواقع 7 حصص يومياً، مع استراحتين من 09:00 إلى 09:20 ومن 11:05 إلى 11:20.

أما المجموعة الثانية، فطابورها الصباحي من 08:00 إلى 08:15، لتبدأ الحصة الأولى عند 08:15، ويستمر الدوام حتى 13:35، بواقع 10 حصص، مع استراحتين من 10:00 إلى 10:20 ومن 12:00 إلى 12:15.

وفي يوم الجمعة، ينتهي الدوام للمجموعتين عند 10:35 صباحاً بعد 4 حصص فقط، مع استراحة قصيرة من 08:50 إلى 09:05. وبلغ مجموع الحصص الأسبوعية للحلقة الأولى 32 حصة، مدة كل حصة 40 دقيقة، وهو ما يعكس التوازن بين حجم المادة التعليمية وفترات الراحة.

بداية مبكرة

وخصصت الوزارة للطلبة الذكور في الصفوف من الخامس حتى الثاني عشر بداية مبكرة لليوم الدراسي، حيث يبدأ الطابور الصباحي من 07:15 إلى 07:25، وتبدأ الحصة الأولى مباشرة عند 07:25، ليستمر الدوام حتى 14:15 من الاثنين إلى الخميس.

ويضم اليوم الدراسي 8 حصص يومياً، مع استراحتين من 09:00 إلى 09:20 ومن 11:45 إلى 12:00، وحددت للذكور المجموعة الأولى، فيما حددت للإناث المجموعة الثانية.

وفي يوم الجمعة، يبدأ الدوام عند 07:15 وينتهي عند 10:35، بواقع 4 حصص فقط، مع استراحة قصيرة من 08:50 إلى 09:05. وبذلك يصل مجموع الحصص الأسبوعية إلى 36 حصة، مدة كل حصة 45 دقيقة، ما يعكس حجم المادة الدراسية في هذه المراحل وارتباطها بالاستعداد الجامعي والمهني.

دوام متأخر نسبياً

أما الطالبات في المرحلتين نفسيهما، فقد حددت الوزارة لهن بداية متأخرة نسبياً، حيث يبدأ الطابور الصباحي من 08:00 إلى 08:15، ثم تبدأ الحصة الأولى عند 08:15 ويستمر الدوام حتى 15:30 من الاثنين إلى الخميس. يتكون اليوم من 8 حصص يومياً، مع استراحتين من 10:00 إلى 10:20 ومن 12:35 إلى 12:50.

وفي يوم الجمعة، يبدأ دوام الطالبات عند 08:00 وينتهي عند 11:45 ظهراً، بواقع 4 حصص فقط، مع استراحة قصيرة من 08:50 إلى 09:05، ويبلغ مجموع الحصص الأسبوعية أيضاً 36 حصة، مدة كل حصة 45 دقيقة، ما يعكس مراعاة الوزارة للتوازن بين الجدول الدراسي ومتطلبات الحياة اليومية.

انتظام وانضباط

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن التوقيت الزمني الجديد يهدف إلى تعزيز الانضباط المدرسي من خلال الطابور الصباحي اليومي، وتنظيم الاستراحات بما يتناسب مع الخصائص النمائية للطلبة.

وأكدت أن المدارس مطالبة بالتنسيق الكامل مع شركات النقل المدرسي لتأمين انتقال الطلبة بسهولة وانتظام. وأضافت أن هذا التنظيم يسهم في خلق بيئة تعليمية مستقرة، تعزز من جودة الحياة المدرسية وتدعم استمرارية العملية التعليمية دون إرهاق للطلبة أو الهيئات التدريسية.

24

حصة أسبوعياً لرياض الأطفال مدة الواحدة 45 دقيقة

36

إجمالي حصص الصفوف من الخامس حتى الثاني عشر