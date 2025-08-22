جامعة الشارقة تطلق برنامجاً في الاتصال الاستراتيجي

أطلقت كلية الاتصال في جامعة الشارقة برنامجاً أكاديمياً، هو بكالوريوس الآداب في الاتصال الاستراتيجي والإعلان، المطروح باللغة الإنجليزية ضمن نظام الساعات المعتمدة، ويأتي البرنامج استجابة للتحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام الرقمي، وحرص الجامعة على إعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق عمل يتطلب مهارات ابتكارية واتصالية عالية.

ويركز البرنامج على التكامل بين الجانبين النظري والتطبيقي، بما يعزز من جاهزية الطلبة لممارسة العمل في بيئات إعلامية ومؤسسية متطورة، ويشمل المنهج مقررات حديثة مثل: كتابة المحتوى الإبداعي، استراتيجيات بناء العلامة التجارية، الإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الاتصالات التسويقية المتكاملة، وإدارة السمعة المؤسسية.

كما يتضمن مشروعات تطبيقية بالشراكة مع مؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص، تمنح الطلبة خبرات ميدانية واقعية. ويمتاز البرنامج بمنهج تفاعلي يدمج التعلم الأكاديمي بالممارسات العملية، ويمكّن الطلبة من تصميم خطط تسويقية رقمية تواكب تحديات السوق. كما يمنح الخريجين القدرة على دمج استراتيجيات الاتصال المؤسسي في مجالات إدارة السمعة، والمسؤولية المجتمعية، والاستدامة، وإدارة الأزمات.