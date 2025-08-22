شرطة عجمان تعزز أمن المدارس بإطلاق حملة«عام دراسي آمن»

أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان ممثلة بإدارة المرور والدوريات، الحملة التوعوية لوزارة الداخلية تحت شعار «عام دراسي آمن»، مع بداية العام الدراسي 2025 – 2026، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، بهدف توعية شرائح المجتمع كافة، وخاصة أولياء الأمور، وطلبة المدارس، وسائقي ومشرفي الحافلات المدرسية، بأهمية الالتزام بالإرشادات المرورية لضمان بيئة مدرسية آمنة تحافظ على سلامة الطلبة وسلامة الآخرين.

وتعزز الثقافة المرورية لديهم. وأكد المقدم فؤاد يوسف الخاجة، رئيس قسم المرور والدوريات، أن الحملة تأتي في إطار حرص شرطة عجمان على توفير أعلى معايير السلامة المرورية منذ اليوم الأول للعام الدراسي.

وذلك من خلال نشر الإرشادات والتعليمات الموجهة إلى الطلبة وأولياء الأمور والسائقين والمشرفين، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية ويقلل من الأخطار المحتملة خلال تنقل الطلبة من المدارس وإليها.

وأوضح أن أهداف الحملة تتمثل في رفع مستوى الوعي المروري لدى فئات المجتمع المستهدفة، والحد من الحوادث والإصابات المدرسية، وتعزيز انضباط الحركة المرورية في محيط المدارس، مشيراً إلى أن الالتزام المشترك بين جميع الأطراف هو الضمان الحقيقي لتحقيق بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.