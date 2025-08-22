«من المهارة إلى الصدارة» شعار الحملة الوطنية للعودة إلى المدارس

أطلقت وزارة التربية والتعليم الحملة الوطنية للعودة إلى المدارس للعام الأكاديمي الجديد 2025 - 2026 تحت شعار «من المهارة إلى الصدارة»، في خطوة تهدف إلى إبراز أهمية المهارات في بناء مستقبل الطلبة، وتشجيعهم على استكشاف قدراتهم وتحويلها إلى إنجازات ملموسة، على أن يبدأ الميدان التربوي في تنفيذها بدءاً من الاثنين المقبل مع بداية دوام الطلبة.

وقال المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن الحملة تجسد رؤية الوزارة الاستراتيجية في إعداد أجيال متمكّنة قادرة على المنافسة وتحقيق التميز والريادة محلياً ودولياً، من خلال تحويل المدارس إلى بيئات تعليمية ملهمة وحاضنة للإبداع والابتكار، بما يعزز تنافسية الأجيال الصاعدة في دولة الإمارات.

وأوضح أن الحملة تركز على توفير تجربة تعليمية شاملة وبيئة محفزة للإبداع، تتيح للطلبة تنمية مهاراتهم العلمية واللغوية والثقافية والرياضية.

وأضاف أن الهدف يتمثل في بناء شخصيات متكاملة وقادرة على التفاعل مع تحديات المستقبل، بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة وريادتها على المستويين الإقليمي والدولي.

وأردف أن الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تحويل المدارس إلى بيئات حاضنة وملهمة لاكتشاف ورعاية المواهب الطلابية منذ المراحل المبكرة، بحيث تصبح المدرسة نقطة انطلاق رئيسية لاكتشاف القدرات الفردية وتنميتها بشكل علمي ومدروس.

كما تركز الحملة على تطوير مهارات الطلبة عبر شراكات استراتيجية مع جهات ومؤسسات وطنية ودولية، توفر لهم فرصاً تدريبية متقدمة تسهم في صقل مواهبهم وتوجيهها نحو مسارات تعليمية ومهنية أكثر تطوراً، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المستقبلية.

وإلى جانب ذلك، تهدف الحملة إلى دعم الطلبة وتشجيعهم على التميز من خلال المشاركة الفاعلة في مختلف المسابقات المحلية والدولية، بما يعزز ثقتهم بأنفسهم، ويمنحهم منصات لإبراز إبداعاتهم ومهاراتهم في ميادين متنوعة.

وفي إطار الحملة، عمّمت الوزارة أدلة خاصة على المدارس ورياض الأطفال، تضمنت كتيبات تلوين ورسومات وأنشطة ترحيبية مصممة خصيصاً لاستقبال الطلبة في بيئة مشجعة وداعمة، تساعدهم على التكيف مع أجواء الدراسة منذ الأيام الأولى، كما شملت كل مرحلة دراسية أنشطة متنوعة تهدف إلى تعزيز التفكير الإبداعي، وتنمية روح المبادرة، وصقل المهارات العلمية والثقافية والرياضية للطلبة في مختلف الصفوف الدراسية.

ودعت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور والطلبة والمجتمع التعليمي إلى متابعة محتوى الحملة عبر الحسابات الرسمية للوزارة على منصات التواصل الاجتماعي.