المدارس الخاصة تدرج حصص مادة الذكاء الاصطناعي في جداولها

بدأت عدد من المدارس الخاصة في مختلف إمارات الدولة بتعديل جداولها الدراسية لتضمين الحصص المخصصة لمادة الذكاء الاصطناعي، وذلك بواقع حصة أسبوعية لطلبة الحلقة الثالثة وحصة كل أسبوعين لطلبة الحلقتين الأولى والثانية.

بما يضمن استيعاباً تدريجياً لمفاهيم الذكاء الاصطناعي بعد تأكيد وزارة التربية والتعليم أنها تعتبر مادة مستقلة اعتباراً من العام الدراسي الجديد 2025 - 2026، إلى جانب بدء برامج تدريبية مكثفة لمعلميها لضمان تدريسها بأسلوب مبتكر يلبي تطلعات الوزارة، وعقد اجتماعات لمناقشة تدريسها والتركيز على المفاهيم المطلوبة.

خطة متكاملة

وكانت الوزارة أوضحت أن مادة الذكاء الاصطناعي ستُدرّس بشكل مستقل من قبل معلمي الحاسوب، مؤكدة أنها تأتي ضمن خطة متكاملة، بما يعزز من مهارات الطلبة وإعدادهم لمتطلبات سوق العمل المتغير.

وأضافت أن المادة صُنفت ضمن المجموعة B التي لا تخضع لاختبارات مركزية، لكنها ستُعتمد بحصص ثابتة، وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 1000 معلم جرى تأهيلهم خصيصاً لتدريس هذه المادة.

وذلك في المدارس الحكومية ومعظمهم من معلمي الحوسبة، مع خطط إضافية للتدريب بالتعاون مع شركاء استراتيجيين لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم بشكل آمن ومسؤول.

كما أكدت الوزارة أن جانب الأخلاقيات يشكل نحو ربع محتوى المادة، بحيث يتدرج الطالب في تعلم أدوات الذكاء الاصطناعي وصولاً إلى توظيفها في مشروعات عملية وحياتية، مما يعزز من وعيه بالتحديات الرقمية والقيم الإنسانية المرتبطة بالتكنولوجيا.

نقلة نوعية

حسن سوالمة

من جهته أكد حسن سوالمة، مدير المدرسة الأهلية الخيرية بنين بدبي، أن إدراج مادة الذكاء الاصطناعي كمادة مستقلة يعد نقلة نوعية في تطوير المناهج الدراسية.

موضحاً أن المدرسة سارعت إلى تدريب معلميها على أساليب تدريس مبتكرة قائمة على التفاعل العملي والنقاشات الصفية، بما يضمن ترسيخ المفاهيم التقنية بشكل مبسط لدى مختلف الفئات العمرية، وتعديل الجداول المدرسية لاستيعاب الحصص. وأضاف أن وجود حصص مخصصة لهذه المادة سيمنح الطلبة فرصة للتدرج في استيعاب أساسيات الذكاء الاصطناعي بعيداً عن الضغط الأكاديمي للمواد الأخرى.

وقال سوالمة، إن توجيهات الوزارة دائماً ما تؤخذ بعين الاعتبار، ونحن في المدرسة نسعى بشكل مستمر إلى المبادرة في تنفيذها، بما يضمن توافق خططنا الداخلية مع التوجهات الوطنية في تطوير التعليم.

موضحاً أن المدرسة وضعت خطة لدمج المادة الجديدة مع مشروعات تطبيقية وأنشطة جماعية، مثل تصميم تطبيقات أو استكشاف أدوات الذكاء الاصطناعي التفاعلية، مما يعزز مهارات التفكير النقدي والابتكار لدى الطلبة.

أحمد يحيي

من جانبه، قال أحمد يحيى، مدير مدرسة اليحر، إن مادة الذكاء الاصطناعي تمثل إضافة نوعية للمنظومة التعليمية، إذ تركز على إعداد الطلبة بالمهارات المستقبلية التي يحتاجونها في حياتهم الجامعية والمهنية.

مشيراً إلى أن مدرسته وفرت قاعات تعليمية مجهزة بأحدث التقنيات التفاعلية لتسهيل تقديم المادة بصورة عملية، بما يساعد الطلبة على تطبيق ما يتعلمونه بشكل مباشر.

وأضاف يحيى: «الرؤية الخاصة بتدريس مادة الذكاء الاصطناعي أصبحت واضحة ومفهومة بالنسبة لإدارات المدارس والمعلمين، ويتبقى فقط الاطلاع التفصيلي على المنهج الدراسي وآليات تطبيقه داخل الصفوف، حتى نتمكن من تحقيق أفضل مخرجات تعليمية»، ولفت إلى أن إدخال هذه المادة يعزز من تنافسية الطلبة على المستوى العالمي، ويفتح أمامهم فرصاً جديدة في المستقبل الأكاديمي والمهني.

اجتماعات

وئام جبر

أما وئام جبر مديرة مدرسة خاصة في دبي، فأكدت أنها عقدت اجتماعات مع كادرها التدريسي لإطلاعهم على كافة مستجدات العام الدراسي ومن أبرزها مادة الذكاء الاصطناعي، وتم مناقشة كيفية تدريسها وتدريب المعلمين، لافتة إلى أن اعتماد مادة الذكاء الاصطناعي يعكس رؤية الوزارة في الدمج بين التعليم والتقنيات الحديثة.

وأوضحت أن المدرسة بدأت بتطوير برامج خاصة للأنشطة الصفية واللاصفية تتكامل مع محتوى المادة، مثل مشروعات الروبوتات والتطبيقات الذكية، مؤكدة أن هذه الخطوة تجعل الطلبة أكثر استعداداً للتفكير الإبداعي وحل المشكلات بطرق مبتكرة.

وقالت: «في هذه المرحلة، نرى أن تدريب معلمي الحاسوب هو الأهم، فهم النواة الأساسية لتدريس مادة الذكاء الاصطناعي، وقدرتهم على استيعاب المنهج الجديد ونقله للطلبة بشكل مبسط سيحدد نجاح التجربة». وأضافت أن إدراج محور الأخلاقيات في محتوى المادة يمنح الطلبة أدوات للتعامل الواعي مع التكنولوجيا، وهو جانب أساسي في تكوين جيل رقمي مسؤول.

