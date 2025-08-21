فتح باب النقل في المدارس ورياض الأطفال

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب النقل في المدارس الحكومية لفئة المواطنين وأبناء المواطنات، خلال الفترة من 18 حتى 29 أغسطس الجاري، وفق ضوابط محددة تضمن سلاسة الإجراءات وتنظيم عملية التسجيل.

وأكدت الوزارة في تعميمها الموجّه إلى مديري المدارس الحكومية على ضرورة توجيه أولياء الأمور للتسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص على موقع الوزارة، وبما يتوافق والشواغر المتاحة في المدارس.

وأوضحت أن النقل والتسجيل متاح لجميع أنواع التعليم، بما في ذلك الطلبة الذين لم يسبق لهم الالتحاق بالدراسة، أو القادمون من المدارس الخاصة، أو المنتقلون من المعاهد الفنية والتكنولوجية.

وفيما يتعلق بالحالات الخاصة من أبناء المواطنات ممن لا تتوفر لديهم أوراق ثبوتية كاملة، شددت الوزارة على أهمية تسلم المستندات المتوفرة من ولي الأمر ورفعها عبر الرابط المحدد، ليتم تسجيل الطلبة في النظام وفق الإجراءات المعتمدة.

وأكدت ضرورة متابعة الطلبة المعتمدين مسبقاً عبر رابط التسجيل، والتواصل مع أولياء أمورهم لاستكمال المستندات المطلوبة، والتي تشمل: شهادة نهاية العام الدراسي بالدرجات، شهادة ترك الدراسة أو الانتقال بين المدارس، إضافة إلى براءة الذمة.

وبشأن مدارس الأجيال، أوضحت الوزارة أن التسجيل والنقل في الصفوف الثاني والثالث والرابع يقتصر على الطلبة المنقولين من المدارس الخاصة فقط من فئة المواطنين وأبناء المواطنات، في حين يظل الصف الأول متاحاً لجميع أنواع التعليم.

وشددت الوزارة على أن عملية التسجيل ستتم عبر الموقع الإلكتروني فقط، داعية أولياء الأمور إلى الالتزام بالمواعيد المحددة ورفع الوثائق المطلوبة بشكل كامل، لضمان قبول الطلبات دون تأخير، كما نبهت إلى أن الروضات ستحدد المواعيد الخاصة بالمقابلات لاحقاً، على أن يتم توزيع الأطفال وفق نتائج التقييم وعدد المقاعد المتاحة في كل شعبة.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب النقل والتسجيل لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2025 - 2026، مؤكدة أن التسجيل يستهدف المواطنين وأبناء المواطنات فقط، ويتم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة www.moe.gov.ae، وذلك ضمن خطة الوزارة الرامية إلى تعزيز جودة التعليم في المراحل التأسيسية، وتحقيق انطلاقة قوية للطلبة مع بداية مسيرتهم الدراسية.

وأوضحت الوزارة أن فترة التسجيل ستستمر حتى 29 أغسطس الجاري، حيث سيتم القبول وفق الفئات العمرية المحددة لكل مرحلة، إذ خصصت: مرحلة روضة أولى للفئة العمرية 4 سنوات وذلك للأطفال المولودين ما بين 1 سبتمبر 2020 حتى 31 أغسطس 2021، أما مرحلة روضة ثانية (العمر 5 سنوات)، فخصصت للأطفال المولودين ما بين 1 سبتمبر 2019 و31 أغسطس 2020.

وأكدت الوزارة أن تحديد هذه الفئات العمرية يأتي تماشياً مع المعايير التعليمية العالمية التي تراعي جاهزية الطفل ذهنياً ونفسياً لدخول المراحل الدراسية، بما يعزز فرص نجاحه وتقدمه الأكاديمي. وشددت الوزارة على أهمية تجهيز جميع المستندات والوثائق قبل بدء عملية التسجيل، وتشمل:

نسخة من جواز سفر الطفل، ونسخة من جواز سفر ولي الأمر، ونسخة من بطاقة الهوية من الجهتين للطفل وولي الأمر، وشهادة ميلاد الطفل، وخلاصة القيد، و6 صور شخصية حديثة للطفل، بالإضافة إلى إثبات السكن، سواء من خلال ملكية البيت أو عقد الإيجار.

وأضافت: بعد استكمال رفع المستندات إلكترونياً، ستتولى إدارات الروضات التواصل مع أولياء الأمور لاستكمال ما تبقى من متطلبات، وتحديد مواعيد مقابلات الأطفال، مشيرة إلى أن عملية توزيع الطلبة على الشُّعب ستتم وفق نتائج المقابلة، ومستويات الأطفال، مع مراعاة التوازن بين الذكور والإناث.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن مرحلة رياض الأطفال تمثل حجر الأساس في بناء شخصية الطالب، وتنمية مهاراته اللغوية والاجتماعية والمعرفية منذ سن مبكرة.

وأوضحت أن الاستثمار في هذه المرحلة يسهم في تعزيز قدرات الطفل على التكيف مع البيئة المدرسية، ويمنحه مهارات الاستعداد للتعلم، ومنها القراءة والكتابة والتفاعل الإيجابي مع أقرانه ومعلميه.

