خطط مكثفة بالمدارس البريطانية والأمريكية لاختبارات الشهادات الدولية

انطلق، يوم أمس، الفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الأكاديمي الحالي لطلبة المدارس البريطانية والأمريكية في الدولة، وسجلت المدارس حضوراً كاملاً منذ اليوم الأول، وسط استعدادات واسعة من الإدارات التعليمية لاستقبال الطلبة بخطط أكاديمية وتنظيمية متكاملة، تواكب خصوصية كل من المنهجين البريطاني والأمريكي.

وتُركّز على مرحلة مهمة من العام الدراسي، خاصة للطلبة المتقدمين لاختبارات الشهادات الدولية. وقالت تسليم كوثر، مديرة مدرسة السلام الخاصة:

إن اجتماعات موسعة عُقدت مع المعلمين والإداريين لمراجعة خطة العمل الخاصة بهذا الفصل، والتي تركز بشكل رئيسي على استكمال المنهج، مع تخصيص وقت كافٍ للمراجعة والتدريب على الاختبارات.

وترى كلي ولكنسون، مديرة مدرسة نيو دون، أن طبيعة المنهاج البريطاني تختلف جذرياً عن باقي المناهج المعتمدة في الدولة، من حيث تركيزه على الاستمرارية وعدم الانقطاع في التحصيل الدراسي. وقالت: إن النظام البريطاني لا يعتمد على فترات توقف طويلة، وإنما يُوزع الإجازات بشكل دقيق يراعي احتياجات الطالب النفسية والذهنية، دون التأثير سلباً على تسلسل المحتوى التعليمي.

وقال كفاية خان، مدير مدرسة السلام كميونتي، إن الاستعدادات للاختبارات التجريبية لطلبة IGCSE وAS ستبدأ خلال هذا الأسبوع، حيث وضعت المدرسة خطة زمنية دقيقة تتضمن تنظيم الجداول، وتجهيز القاعات، ومراجعة محتوى المواد بما يضمن محاكاة دقيقة للاختبارات النهائية.

وأشار إلى أن هذه المرحلة تشكل تحدياً حقيقياً للطلبة والمعلمين معاً، كونها تقيس مدى استيعاب الطالب للمنهج بأكمله، وتساعد المدرسة على رصد نقاط القوة والضعف في الأداء، والعمل على معالجتها قبل دخول الامتحانات الرسمية.

وأكدت إدارات عدد من المدارس الأمريكية أنها أتمت الاستعدادات اللازمة لبدء الفصل الدراسي الثالث، مشيرة إلى أن التركيز سيكون منصباً خلال هذا الفصل على التقييمات النهائية، والمشاريع الأكاديمية، بالإضافة إلى الاستعداد لامتحانات «SAT» و«AP» لطلبة المرحلة الثانوية.

وقالت غدير أبو شمط، مديرة مدرسة جيمس الخليج الدولية، إن المدرسة ركزت خلال إجازة الفصل الثاني على مراجعة الخطط التعليمية، وإعادة تقييم أداء الطلبة في الفصلين الماضيين، وذلك بهدف تكييف العملية التعليمية لتلبية الاحتياجات الفردية لكل طالب، مضيفة أن المدرسة تولي أهمية كبيرة للجانب التطبيقي والبحثي، حيث تم تخصيص مشاريع تخرج ومهام بحثية لكل طالب في المرحلة الثانوية.

وأكد وليد عرابي، نائب مدير مدرسة دبي الأمريكية الدولية، أن الفصل الدراسي الثالث يُعد لحظة الحصاد الحقيقية لطلبة المنهاج الأمريكي، خاصة مع قرب انطلاق اختبارات نهاية العام في شهر مايو.

مشيراً إلى أن المدرسة تستعد لهذا الفصل بخطط دقيقة، تشمل تكثيف المراجعات والاختبارات القصيرة، وتنظيم جلسات دعم فردي للطلبة الذين يواجهون تحديات معينة، كما لفت إلى أهمية التواصل المباشر مع أولياء الأمور في هذه المرحلة، من خلال اللقاءات الدورية والتقارير التفصيلية، بما يضمن وجود متابعة متكاملة لكل طالب على حدة.