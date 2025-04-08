طالبة تبتكر حلاً إنسانياً للمصابين بـ«الضمور البقعي»

نجحت الطالبة عربية شاهد، التي تدرس برنامج تصميم الوسائط المتعددة في معهد دبي للتصميم والابتكار، في تطوير حل مبتكر عبارة عن تطبيق يُعنى بتحسين جودة حياة الأفراد، لا سيما من كبار السن المصابين بمرض «الضمور البقعي» باستخدام تقنية الإثنوغرافيا الطبية والتحليل الفينومينولوجي.

وأوضحت أن مرض «الضمور البقعي» يؤثر على البقعة المركزية لشبكية العين، ما يؤدي إلى فقدان تدريجي للرؤية المركزية، وهو شائع بشكل خاص بين الأشخاص فوق سن الخمسين، ويعد أحد أبرز الأسباب المؤدية لفقدان البصر لدى كبار السن.

منهجية بحثية

الطالبة عربية اعتمدت على دراسة التجارب الحية للأشخاص المصابين بهذا المرض، وركزت على فهم كيف يعيشون ويشعرون ويتعاملون مع فقدان الرؤية في حياتهم اليومية، بدلاً من النظر إلى المرض من زاوية طبية تقليدية فقط، ووظفت في مشروعها منهجية بحثية عميقة تجمع بين الإثنوغرافيا الطبية والتحليل الفينومينولوجي التفسيري.

ويمثل المشروع نقلة نوعية في كيفية فهم المرض من منظور المريض، وليس فقط من منظور الطبيب، مشيرة إلى إمكانية تطوير المشروع ليخدم فئات أوسع مستقبلاً، عبر استخدام تقنية «OpenCV»، والرؤية المجسمة وتقنيات إدراك العمق لتعزيز القدرات الملاحية للتطبيق، والصحة البدنية للمرضى الذين يعانون من ضعف البصر، بهدف تعزيز استقلالهم وجودة حياتهم.

سيناريوهات واقعية

وقالت إنها بناء على هذه المعطيات التي جمعتها من الميدان، طورت نموذجاً أولياً لحل عملي عبارة عن جهاز وتطبيق ذكي يشمل دليلاً صوتياً تفاعلياً يعتمد على سيناريوهات واقعية، ويقدم تذكيرات وتوجيهات ومحتوى داعماً نفسياً واجتماعياً مبنياً على احتياجات المرضى الحقيقية والافتراضية.

وأضافت أنها استخدمت أيضاً تقنية الرؤية الاستريو لإنشاء نماذج بيئية دقيقة، عند الدمج مع خوارزميات إدراك العمق، بغرض تطوير نظام ردود فعل ديناميكي وتفاعلي، من أجل مساعدة المستخدمين في التنقل بأمان وثقة في المساحات.

من جهته، أكد محمد عبدالله، رئيس معهد دبي للتصميم والابتكار، حرص المعهد على تشجيع طلبته على المشاريع البحثية التي تخدم المجتمع، مشيراً إلى أن البرامج مصممة لتمنح الطلبة فرصة للتعبير عن ابتكاراتهم بين مجالات التصميم التقليدية وزيادة قدرتهم على ممارسة التعاطف وحل المشكلات المعقدة وممارسة التفكير النقدي وتطوير مستوى عالٍ من الذكاء العاطفي.