"التربية" تفتح باب النقل والتسجيل لرياض الأطفال للعام الدراسي 2025 – 2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب النقل والتسجيل لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2025 – 2026، مؤكدة أن التسجيل يستهدف المواطنين وأبناء المواطنات فقط، ويتم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة www.moe.gov.ae، وذلك ضمن خطة الوزارة الرامية إلى تعزيز جودة التعليم في المراحل التأسيسية، وتحقيق انطلاقة قوية للطلبة مع بداية مسيرتهم الدراسية.

وأوضحت الوزارة أن فترة التسجيل ستستمر حتى 29 أغسطس الجاري، حيث سيتم القبول وفق الفئات العمرية المحددة لكل مرحلة، إذ خصصت: مرحلة روضة أولى للفئة العمرية 4 سنوات وذلك للأطفال المولودين ما بين 1 سبتمبر 2020 حتى 31 أغسطس 2021، أما مرحلة روضة ثانية (العمر 5 سنوات)، فخصصت للأطفال المولودين ما بين 1 سبتمبر 2019 و31 أغسطس 2020.

وأكدت الوزارة أن تحديد هذه الفئات العمرية يأتي تماشياً مع المعايير التعليمية العالمية التي تراعي جاهزية الطفل ذهنياً ونفسياً لدخول المراحل الدراسية، بما يعزز فرص نجاحه وتقدمه الأكاديمي.

وشددت الوزارة على أهمية تجهيز جميع المستندات والوثائق قبل بدء عملية التسجيل، وتشمل: نسخة من جواز سفر الطفل ونسخة من جواز سفر ولي الأمر، نسخة من بطاقة الهوية من الجهتين للطفل وولي الأمر، شهادة ميلاد الطفل، خلاصة القيد، 6 صور شخصية حديثة للطفل، بالإضافة إلى إثبات السكن سواء من خلال ملكية البيت أو عقد الإيجار.

وأضافت، أنه بعد استكمال رفع المستندات إلكترونياً، ستتولى إدارات الروضات التواصل مع أولياء الأمور لاستكمال ما تبقى من متطلبات، وتحديد مواعيد مقابلات الأطفال، مشيرة إلى أن عملية توزيع الطلبة على الشعب ستتم وفق نتائج المقابلة، ومستويات الأطفال، مع مراعاة التوازن بين الذكور والإناث.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن مرحلة رياض الأطفال تمثل حجر الأساس في بناء شخصية الطالب، وتنمية مهاراته اللغوية والاجتماعية والمعرفية منذ سن مبكرة. وأوضحت أن الاستثمار في هذه المرحلة يسهم في تعزيز قدرات الطفل على التكيف مع البيئة المدرسية، ويمنحه مهارات الاستعداد للتعلم، بما في ذلك القراءة والكتابة والتفاعل الإيجابي مع أقرانه ومعلميه.

وشددت الوزارة على أن عملية التسجيل ستتم عبر الموقع الإلكتروني فقط، داعية أولياء الأمور إلى الالتزام بالمواعيد المحددة ورفع الوثائق المطلوبة بشكل كامل، لضمان قبول الطلبات دون تأخير. كما نبهت إلى أن الروضات ستحدد المواعيد الخاصة بالمقابلات لاحقاً، على أن يتم توزيع الأطفال وفق نتائج التقييم وعدد المقاعد المتاحة في كل شعبة.