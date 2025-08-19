"من المهارة إلى الصدارة".. حملة وطنية لاستقبال الطلبة في العام الدراسي الجديد

أطلقت وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات حملة وطنية جديدة تحت شعار “من المهارة إلى الصدارة”، وذلك في إطار استعداداتها للعام الدراسي الجديد، وحرصها على تقديم مبادرات مبتكرة تركز على تنمية مهارات الطلبة، وتعزيز دور أولياء الأمور والمجتمع في دعم العملية التعليمية. وتهدف الحملة إلى بناء جيل مبدع يمتلك القدرة على المنافسة إقليمياً ودولياً، من خلال برامج تفاعلية وأنشطة متنوعة تسهم في اكتشاف الطاقات الكامنة لدى الطلبة وتطويرها.

وتتضمن الحملة تطبيق عدد من البرامج المصاحبة التي تنفذ خلال الشهر الأول من العودة إلى المدارس، وفي مقدمتها برنامج “أسرتي ملهمة” الذي يشارك فيه أولياء الأمور لدعم أبنائهم تربوياً وأكاديمياً، إلى جانب برنامج “ملهمون في الميدان” الذي يسلط الضوء على قصص وتجارب محفزة من داخل البيئة المدرسية. وتركز هذه البرامج على إشراك الأسرة والمجتمع كشريكين أساسيين في العملية التعليمية، بما يعزز من استقرار الطلبة وثقتهم بأنفسهم مع بداية العام الدراسي.

كما تعتمد الحملة على ثلاثة محاور رئيسية تحمل عنوان “اكتشاف، تطوير، تميز”. ففي محور الاكتشاف، تعمل الوزارة على تحويل المدارس إلى بيئات حاضنة للمهارات والمواهب، تتيح للطلبة الفرصة لاكتشاف إمكاناتهم الحقيقية، وتنميتها من خلال التجارب التعليمية والمبادرات المبتكرة. أما محور التطوير، فيتجسد في صقل هذه القدرات عبر شراكات استراتيجية مع مؤسسات محلية وعالمية، تتيح للطلبة التدريب العملي وخوض تجارب ميدانية تثري خبراتهم وتوسع مداركهم.

وفي جانب التميز، تسعى الوزارة إلى تشجيع الطلبة على المشاركة في المسابقات المحلية والدولية، بما يعزز قدرتهم على المنافسة ويهيئهم للوصول إلى منصات التتويج العالمية. ويشكل هذا المحور دافعاً للطلبة للارتقاء بمهاراتهم وتحقيق إنجازات نوعية تواكب طموحات الدولة ورؤيتها المستقبلية