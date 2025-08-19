تحديث تقييم أداء الطلبة في الإمارات.. وإلغاء الاختبارات المركزية لنهاية الفصل الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تحديث سياسة تقييم أداء الطلبة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير المنظومة التعليمية وتعزيز كفاءة أدوات القياس والتقويم، بما يواكب متطلبات التطوير الأكاديمي ويراعي الفروق الفردية بين الطلبة.

وشملت أبرز المستجدات إلغاء الاختبارات المركزية لنهاية الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل الدراسية، على أن يتم الاعتماد على أدوات تقييم متنوعة لقياس نواتج التعلم بشكل أدق وشامل. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط الدراسية على الطلبة، وإتاحة مساحة أوسع لتطوير مهاراتهم عبر التقييم المرحلي المستمر.

كما تضمنت السياسة الجديدة اعتماد التقييم المستمر للطلبة في الصفوف من الأول حتى الرابع، مع التركيز على قياس مستوى التقدم الفردي، بما يضمن متابعة دقيقة لنموهم الأكاديمي. وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه الخطوة هو تمكين المعلمين من تقديم تغذية راجعة أكثر فعالية، وتوظيف أساليب تعليمية مرنة تعزز من مهارات التفكير والتحليل.

جاء ذلك خلال الاحاطة الاعلامية التى نظمت الوزارة بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات في مجمع زايد التعليمي بمنطقة الورقاء بدبي، بحضور معالي سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، والمهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، وسليمان الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع التطوير المهني، و‎آمنة آل صالح الوكيل المساعد لقطاع المناهج و التقييم بالإنابة.

من جانب آخر، شددت الوزارة على أهمية تطوير أساليب القياس والتقويم بما يتناسب مع معايير الجودة العالمية، لضمان تحقيق مخرجات تعليمية متقدمة. وأشارت إلى أن التحديثات ستسهم في بناء منظومة تقييم أكثر عدالة وموضوعية، تركز على المهارات المعرفية والعملية، بعيداً عن الاعتماد المفرط على الامتحانات التقليدية.

وأكدت الوزارة أن تحديث السياسة يأتي في سياق تكامل جهودها الهادفة إلى تطوير التعليم، وضمان أن تكون المدرسة الإماراتية بيئة تعليمية محفزة، قادرة على تلبية احتياجات الأجيال الجديدة، وإعدادهم لمتطلبات المستقبل.

