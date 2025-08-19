طالبات يحولن العطلة الصيفية إلى مساحة للتعلم وصقل المهارات

اختارت عائلات وطالبات من الفجيرة تحويل العطلة الصيفية إلى مساحة للتعلم والالتزام، عبر خطة شهرية تجمع بين دورات تطويرية لصقل المهارات، وبرنامج «أجيال الشرطة» بهدف ترسيخ روح الانضباط والمسؤولية المجتمعية.

حيث أسهمت هذه التجارب الجديدة والبرامج المتخصصة في استثمار وقت الإجازة في التعلم، وبناء الثقة لدى الأبناء، وتجهيزهم لعام دراسي جديد بكل همة ونشاط ومهارات عالية.

وفي لقاءات مع عدد من أولياء الأمور والطالبات في الإمارة، قالت ولية الأمر، سندية الزيودي، إنها حولت الإجازة الصيفية إلى مساحة تعليمية لأبنائها، وإن الأسرة وضعت خطة أسبوعية تجمع بين التعلم والمتعة، تشمل ورشاً، وأنشطة يومية، وساعات للقراءة، إضافة إلى مشاركة الأبناء في برامج متخصصة ومبادرات مفيدة.

وأضافت : «الإجازة ليست توقفاً عن التعلم، بل فرصة لتعزيز قدرات أبنائنا بطرق جديدة، المهم أن نرافقهم، ونستمع لاهتماماتهم، ونترك لهم المجال ليجربوا ويتقدموا».

هيام الحساني

من جانبها قالت الطالبة هيام الحساني: «كانت إجازتي الصيفية هذا العام مثمرة؛ فقد التحقت ببرنامج مميز نظمته مؤسسة «ربع قرن»، وكان من أجمل التجارب التي خضتها، شاركت في ورش ثقافية وفنية وتطويرية، وتعلمت من خلالها مهارات عديدة كالتخطيط، والعمل الجماعي، والقيادة، إضافة إلى مهارات التواصل والثقة بالنفس».

ما أعجبني في البرنامج هو أنه يجمع بين الفائدة والمتعة، ويمنح المشاركين مساحة لاكتشاف قدراتهم والتعبير عن أفكارهم.

أمل العبدولي

ووصفت أمل عبدالعزيز العبدولي صيف هذا العام بأنه «رحلة تحوّل حقيقية».فقد كان مزيجاً بين المعرفة النظرية والممارسة الميدانية، وعبوراً متواصلاً بين محطات التاريخ، والعلوم، والأمن، والزراعة، وكل محطة تركت بصمتها الخاصة في شخصيتها ومهاراتها.

بدأت أمل رحلتها مع برنامج «صناع المحتوى التاريخي» الذي نظمته أكاديمية التاريخ بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد، قائلة: «شكل البرنامج نقطة تحول في مسيرتي، إذ أمدني بالمعرفة والمهارات التي مكنتني من تحويل الأحداث التاريخية إلى قصص».

وانتقلت أمل بعدها إلى تجربة مختلفة تماماً مع مؤسسة ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا في برنامج «نواة»، اكتشفت فيه كيف تتلاقى التكنولوجيا مع الزراعة في خدمة الأمن الغذائي، كما حضرت ورشاً تفاعلية عن التغليف المستدام، وزارت مزارع مليحة، حيث شاهدت أنظمة الري الذكية.

شوق فهد

من جانبها أشارت شوق فهد إلى أن تجربتها كانت مختلفة ومميزة في هذا الصيف، حيث التحقت ببرنامج «أجيال الشرطة»، ومنذ اليوم الأول، شعرت بأنها دخلت عالماً جديداً مليئاً بالانضباط والتحديات والتعلم.

وقالت: «خضنا تجارب عملية متنوعة، تعرفنا فيها على مفاهيم الأمن والسلامة، وتعلمنا أهمية الالتزام والمسؤولية والعمل الجماعي، تجربة جديدة خرجت منها بمعرفة ومهارة جديدة، مضيفة:

«شعرت بفخر كبير وأنا أرتدي الزي وأشارك في التدريبات، وتشكلت لدي صورة أعمق عن أهمية الدور الذي تؤديه الشرطة في المجتمع، وأنا سعيدة باستثمار الإجازة في برامج مفيدة، فتحت لي آفاقاً جديدة تساعدني على بناء شخصية قوية».

عائشة الحساني

وأوضحت عائشة الحساني أنها شاركت أيضاً في «برنامج أجيال الشرطة» وقد كانت تجربة مميزة بكل المقاييس، جمعت بين التعليم والانضباط والمتعة، تعرفت من خلال البرنامج على قيم مهمة كالمسؤولية والالتزام والعمل بروح الفريق.

كما شاركت في تدريبات عملية عززت من ثقتها بنفسها، مثل الإسعافات الأولية، والسلامة الشخصية، والأنشطة الحركية، كما استفادت أيضاً من برنامج «نشء الفجيرة» إذ تعرّفت على مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجة والأمن السيبراني وريادة الأعمال، وشاركت في ورش تفاعلية تناولت بناء مشاريع تطبيقية ضمن مسارات صحية وسياحية وتعليمية ومجتمعية واقتصادية.