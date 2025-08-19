الهيئات التدريسية والإدارية تؤكد جاهزيتها لاستقبال الطلبة

بدأت الهيئات الإدارية والتدريسية في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة الأجنبية، أمس، مزاولة أعمالها إيذاناً بانطلاق العام الدراسي الجديد 2025 - 2026.

حيث عقدت الإدارات المدرسية سلسلة اجتماعات مكثفة لوضع الجداول المدرسية وتوزيعها بالإضافة إلى توزيع الطلبة في قوائم الشعب، مؤكدة جاهزيتها لاستقبال الطلبة في العام الدراسي الجديد.

وتؤكد هذه الاجتماعات مواءمة الخطط المدرسية مع توجّهات وزارة التربية والتعليم، وخاصةً في ما يتعلق بإلزامية تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية والمفاهيم الاجتماعية في المدارس الخاصة، إلى جانب استكمال التدريب التخصصي للمعلمين في المدارس الحكومية.

خطة شاملة للتحضير

محمد عاطف

وأكد محمد عاطف، مدير مدرسة اللغة الإنجليزية دبي، أن التحضيرات للعام الدراسي الجديد انطلقت مبكراً من خلال خطة شاملة راعت رؤية دولة الإمارات التعليمية 33 في شتى الجوانب، بدءاً من تجهيز الغرف الصفية وتوفير القرطاسية والمستلزمات، وصولاً إلى تنظيم اللقاءات التعريفية لأولياء الأمور والطلبة من خلال جولات نظمتها المدرسة وتستمر في تنظيمها خلال هذا الأسبوع.

موضحاً أن المدرسة حرصت على فتح أبوابها بشكل مبكر أمام أولياء الأمور والطلبة لاستلام الكتب الدراسية والمواد المساندة، بما يضمن استعدادهم منذ اليوم الأول دون أي تأخير أو عائق.

وأضاف إن الإدارة أولت اهتماماً خاصاً بتأهيل الكادر التدريسي والإداري عبر سلسلة من الورش التدريبية التي تركز على رفع كفاءتهم في استخدام أساليب تعليمية حديثة، كما وضعت خطة للمرشدين والمعلمين لتسهيل اندماج الطلبة الجدد، وخاصة القادمين من خارج الدولة، من خلال جولات تعريفية تهدف إلى تعريفهم بالمدرسة ومرافقها.

ماهر حطاب

من جانبه أوضح الدكتور ماهر حطاب مدير عام المدارس الأهلية الخيرية، أن انتظام الكوادر التدريسية والإدارية منذ اليوم الأول يعكس التزام المدرسة بتوفير بيئة تعليمية مثالية.

وأن الاجتماعات التي عقدت مع المعلمين ركزت على مراجعة الأهداف التربوية للعام الجديد، بالإضافة إلى استعراض تقارير التطوير السابقة التي ساعدت على رسم رؤية أوضح للمناهج والبرامج.

تنظيم وتنسيق متكامل

سميرة العوضي

من جانبها أفادت سميرة العوضي مديرة مدرسة المواكب - الخوانيج، بأن الاجتماعات التحضيرية ركزت على مراجعة خطط التدريس وتطبيق أساليب تعليمية مبتكرة تراعي احتياجات الطلبة وتطلعاتهم.

وأضافت إن الاجتماعات ركزت أيضاً على التعديلات اللوجستية اللازمة لضمان انطلاق سلس للعام الدراسي، بما يشمل تجهيز الفصول الدراسية واستقبال الطلاب وفق الإجراءات المحددة.

ووضع خطط لمواءمة توجهات وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي بتدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية والمفاهيم الاجتماعية.

محمد مطاوع

أما محمد مطاوع المدير التنفيذي للشركة القابضة للتعليم، فأشار إلى أن الاجتماعات التي عُقدت مع المعلمين ركزت على توزيع الجداول المدرسية وتوزيع الطلبة في القوائم، واعتماد استراتيجيات تدريس تفاعلية.

وأضاف أن الخطة التعليمية لهذا العام تركز على المرونة في طرق التدريس لتلبية الفروق الفردية بين الطلبة، إلى جانب اعتماد أدوات تعليمية رقمية حديثة تعزز من تفاعلهم مع المادة العلمية.