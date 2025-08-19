مدارس تطرح استبياناً رقمياً لتحديث بيانات الطلبة المستجدين

طرح عدد من المدارس الحكومية استبياناً رقمياً، يستهدف أولياء أمور الطلبة المستجدين، بهدف تحديث البيانات الأساسية اللازمة لتنظيم العملية التعليمية، وضمان جاهزية المدرسة لتقديم أفضل الخدمات التعليمية والإدارية منذ أول يوم دراسي.

ويتضمن الاستبيان عدداً من الحقول الأساسية التي تغطي البيانات الشخصية والتعليمية للطالب، ومن أبرزها: الاسم الكامل للطالب، الصف الدراسي المسجَّل فيه للعام الجديد، أرقام التواصل الخاصة بولي الأمر (الأب والأم)، البريد الإلكتروني لكليهما.

بالإضافة إلى رقم مخصص للطوارئ، يُستخدم في الحالات العاجلة، التي قد تستدعي تواصلاً فورياً مع الأسرة أثناء اليوم الدراسي.

كما يُطلب من أولياء الأمور تحديد وسيلة المواصلات التي يستخدمها الطالب في الذهاب والإياب (سواءً كانت حافلة مدرسية أو سيارة خاصة)، بالإضافة إلى تحديد منطقة السكن من قائمة تفصيلية، تشمل المناطق السكنية المحيطة بالمدرسة.

وتُعد هذه المعلومات أساسية في تنظيم خطط النقل المدرسي، وتوزيع مسارات الحافلات، والتأكد من وصول الطلبة إلى المدرسة في مواعيد دقيقة وآمنة.

وفي سياق متصل، شددت إدارات المدارس على أهمية التزام الطلبة بالزي المدرسي المعتمد منذ اليوم الأول للدراسة، مؤكدة أن ارتداء الزي الرسمي يعكس الانضباط المدرسي، ويعزز من روح الانتماء لدى الطلبة، ويسهم في خلق بيئة تعليمية منظمة ومتساوية.

ودعت المدارس أولياء الأمور إلى الحرص على توفير الزي المدرسي لأبنائهم وبناتهم قبل بدء العام الدراسي، والتأكد من جاهزيته ومناسبته، مشيرة إلى أن بعض المقاسات قد تشهد ضغطاً في الطلب مع اقتراب موعد الدوام، ما يستدعي المبادرة المبكرة لتجنّب أي تأخير.

كما لفتت إلى أن الالتزام بالزي لا يقتصر فقط على الطلبة الجدد، بل يشمل جميع المراحل الدراسية، في إطار تعزيز الهوية المدرسية، والحفاظ على مظهر موحّد بين جميع الطلبة داخل الحرم المدرسي.

كما دعت أولياء الأمور إلى المبادرة بتعبئة الاستبيان الإلكتروني عبر الرابط المخصص، في أقرب فرصة ممكنة، مؤكدة أن تعبئة البيانات في الوقت المناسب، يُعد جزءاً من الاستعداد التربوي المشترك، الذي يؤسس لعام دراسي منظم وناجح.