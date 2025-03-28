تربويون لـ «البيان»: «مؤسسة زايد للتعليم» رؤية وطنية في تمكين الشباب واستثمار العقول

أكد تربويون أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، «مؤسسة زايد للتعليم» يمثل محطة مفصلية في مسيرة تطوير التعليم في دولة الإمارات، ويعكس رؤية وطنية في تمكين الشباب واستثمار العقول.

مؤكدين أن هذه المبادرة تترجم التزام القيادة الرشيدة بإعداد جيل من القادة الشباب القادرين على مواجهة تحديات المستقبل، والمساهمة الفاعلة في صناعة التغيير على المستوى العالمي.

وقالوا لــ«البيان»، إن المؤسسة تأتي استلهاماً من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتهدف إلى تمكين القادة الشباب في الإمارات والعالم من إيجاد حلول جماعية فاعلة للتحديات التي تؤثر في ملايين البشر، ما يعكس رؤية الإمارات في جعل التعليم محوراً رئيساً في بناء الإنسان واستثمار الطاقات الوطنية.

أولوية وطنية

وأكد الدكتور عبداللطيف الشامسي، مستشار الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، أن إطلاق مؤسسة زايد للتعليم يأتي في توقيت محوري يعيد تسليط الضوء على أهمية إعداد القادة الشباب، وهو ما تضعه دولة الإمارات في مقدمة أولوياتها الوطنية. وأوضح أن المؤسسة ستوفر بيئة تعليمية مبتكرة تركز على تعزيز مهارات القيادة لدى الشباب، عبر مشروعات ومبادرات تعزز التفكير الجماعي والعمل المشترك، لتخريج جيل قادر على صياغة حلول للتحديات المعقدة التي تواجه العالم.

صناع المستقبل

من جانبه قال الدكتور عيسى البستكي، رئيس نادي الإمارات العلمي، إن «مؤسسة زايد للتعليم» تمثل امتداداً لرؤية إماراتية تؤمن بأن الشباب هم صناع المستقبل، مشدداً على أن الاستثمار في إعداد القادة يعد الطريق الأمثل لصناعة التغيير الإيجابي في المجتمعات.

وانطلاقاً من رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، في تمكين الشباب في النواحي التعليمية والعلمية والتكنولوجية واستشراف المستقبل إرث متجدد يجعل الشباب يستلهمون من الماضي ويصنعون مستقبلهم بعقولهم وأيديهم، ما يجعل التخطيط المستقبلي هدفاً لاستدامة الاقتصاد والتراث والثقافة والعلوم والتكنولوجيا.

وأشار إلى أن المؤسسة ستسهم في تمكين الشباب من خلال الدمج بين التكنولوجيا الحديثة والقيم الإنسانية، ما يعزز من قدرتهم على التفكير النقدي واتخاذ القرارات، وتحمل المسؤوليات القيادية محلياً وعالمياً.

قدرات الشباب

بدورها رأت الخبيرة التربوية نورة المهيري أن إعلان صاحب السمو رئيس الدولة عن إطلاق المؤسسة يعكس إيماناً عميقاً من القيادة بقدرات الشباب، وحرصاً على تأهيلهم ليكونوا قادة فاعلين في محيطهم ومؤثرين على مستوى العالم.

وأضافت، إن المؤسسة ستفتح المجال لتطوير برامج تعليمية تتماشى مع قيم القيادة، مع التركيز على العمل الجماعي وتنمية الحس الإنساني لدى الطلبة منذ المراحل المبكرة.

رؤية للمستقبل

وفي السياق ذاته، أكدت التربوية بدرية الياسي أن «مؤسسة زايد للتعليم» تجسد فلسفة الإمارات في أن التعليم ليس هدفاً في حد ذاته، بل وسيلة لإعداد جيل قيادي يحمل على عاتقه مسؤولية النهوض بالمجتمعات ومواجهة التحديات بروح إنسانية.

وأشارت إلى أن المبادرة تسير على خطى المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، الذي جعل من الإنسان محور كل تنمية، مشددة على أن إعداد القادة الشباب هو حجر الأساس في بناء مستقبل مزدهر ومستدام.