عودة المعلمين إلى المدارس الاثنين المقبل.. وبرامج تدريبية لانطلاقة أكاديمية متميزة

تستعد المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم في مختلف إمارات الدولة لاستقبال الهيئات التدريسية والإدارية والفنية يوم الاثنين المقبل 18 الجاري، إيذاناً ببدء العام الدراسي الجديد 2025 - 2026، بعد انتهاء إجازة الصيف، على أن يلتحق الطلبة بالمقاعد الدراسية في 25 من الشهر ذاته.

ويترقب الميدان التربوي إعلان وزارة التربية والتعليم عن التحديثات الخاصة بإجمالي أعداد المعلمين والمعينين الجدد للعام الدراسي، وسط استعدادات مكثفة تشمل تنفيذ برامج تطوير مهني لجميع الكوادر التعليمية، بهدف تزويدهم بالمهارات والمستجدات التربوية اللازمة منذ اليوم الأول.

وأوضحت الوزارة أن الهيئات التعليمية والفنية والإدارية ستباشر مهامها مع انطلاق برنامج تدريب تخصصي يقام على مرحلتين، الأولى من 18 وحتى 22 الجاري، والثانية من 13 وحتى 15 أكتوبر المقبل، لتأهيل الكوادر التعليمية والإدارية وتزويدها بالأدوات والخبرات التي تضمن انطلاقة أكاديمية متميزة.

وبيّنت أن إجمالي أيام التمدرس خلال العام يبلغ 178 يوماً، موزعة على 14 أسبوعاً في الفصل الأول، و9 أسابيع في الفصل الثاني، و13 أسبوعاً في الفصل الثالث، مع احتساب الإجازات الرسمية التي تم تحديدها بدقة لضمان التوازن بين الدراسة وفترات الراحة.

وبحسب التقويم المدرسي، ينطلق الفصل الأول في 25 أغسطس، فيما يحصل الكادر الإداري والتعليمي على إجازة الشتاء في 15 ديسمبر، ما يمنح المدارس أسبوعاً إضافياً لإنجاز الأعمال الإدارية والختامية، بينما تبدأ إجازة الطلبة في 8 ديسمبر وتستمر حتى 4 يناير 2026.

وأكدت عدد من إدارات المدارس الحكومية والخاصة جاهزيتها الكاملة لاستقبال المعلمين مع انطلاق الدوام الرسمي، مشيرة إلى استكمال أعمال الصيانة الدورية للمباني والفصول الدراسية، وتوفير المستلزمات التعليمية والتقنية بما يضمن انطلاقة منظمة للعام الدراسي.

وأوضحت الإدارات أن فرق العمل الإدارية والفنية عملت على مدار الأسابيع الماضية لضمان جاهزية المرافق كافة، من مختبرات وقاعات حاسوب ومكتبات، فضلاً عن تهيئة بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للمعلمين والطلبة على حد سواء.

وأفادت إدارات المدارس بأن خطط توزيع الجداول الدراسية ومهام المعلمين قد أُنجزت بشكل مبكر، بما يتيح للكوادر التربوية بدء عملها دون تأخير، لافتة إلى أنه تم تنظيم لقاءات تعريفية للمعلمين الجدد للتعريف بسياسات المدرسة وأنظمتها التعليمية والإدارية.

وضمان اندماجهم السريع في بيئة العمل، كما تم تزويد المعلمين بالخطط الفصلية والموارد التعليمية اللازمة، إلى جانب إطلاعهم على البرامج والأنشطة التي ستنفذ خلال الأسابيع الأولى.

وبينت الإدارات أن التواصل مستمر مع أولياء الأمور لإطلاعهم على مواعيد بداية العام الدراسي.