انطلاق أسبوع التدريب التخصصي للقيادات والمعلمين والوظائف الداعمة

انطلق أمس أسبوع التدريب التخصصي الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم، ويستمر حتى بعد غد الخميس، في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز أداء العاملين في الميدان التربوي، وحرصاً منها على استمرار التطوير المهني للكادر التعليمي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق التميز في مختلف المجالات التعليمية.

وسيركز التدريب على تطوير قدرات القيادات المدرسية والمعلمين من مختلف التخصصات والوظائف الداعمة، إلى جانب الحلقات الدراسية والعاملين في الوظائف الداعمة، بهدف تعزيز الكفاءات وتحسين جودة الأداء التعليمي، كما سيهتم التدريب بإعداد المعلمين للتعامل مع المتغيرات التربوية الحديثة وتطوير استراتيجيات التدريس بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.

وستركز محاور التدريب على عدد من الجوانب المهمة، حيث سيتم تناول أهمية اختبار PISA في تطوير التعليم في دولة الإمارات من خلال استعراض الدور الذي يؤديه هذا الاختبار في قياس أداء الطلبة على المستوى الدولي، والعمل على رفع مستوى النتائج في مختلف المجالات، كما ستتناول المحاور تحقيق التفوق في PISA 2025 في العلوم والقراءة والرياضيات.

وسيشمل التدريب محور التقرير النفسي لقياس «باسك 3»، حيث سيتم تدريب المشاركين على كيفية تحليل نتائج الطلبة وتقديم الدعم النفسي والتربوي المناسب لهم، كما سيُركز التدريب على التدخلات الحسية لمعلمي الرياضة من خلال تقديم آليات عملية لتطوير المهارات الحسية والحركية لدى الطلبة.

وسيتم خلال التدريب مناقشة الخطة الانتقالية للطلبة أصحاب الهمم، مع التركيز على ضمان دمجهم في البيئة التعليمية وتقديم الدعم المناسب لهم، كما سيتناول التدريب أفضل الممارسات في علاج اضطرابات النطق والتغذية من خلال تقديم دراسات حالة واقعية.