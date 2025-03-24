3 طالبات من جامعة الوصل يبتكرن مشروعاً ذكياً لحماية النباتات

ابتكرت 3 طالبات من جامعة الوصل بدبي مشروعا ذكياً يساعد في حماية النباتات وزيادة المساحات الخضراء، ما يسهم في مكافحة التغيرات المناخية ويعمل على تحسين جودة الهواء في المدن، وذلك في خطوة نحو تعزيز الاستدامة البيئية.

وأوضحت الطالبات سباء عبدالحميد وفاطمة أمين ومفلحة جابر، أن الابتكار الذي يسمى «مظلة الحياة» هو حل ذكي لحماية النباتات، يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لمراقبة احتياجات النباتات بشكل مستمر، حيث يقوم بتحليل مستويات الرطوبة ودرجة الحرارة ونسبة الضوء، ثم يرسل إشعارات للمزارعين، كما يقوم بري النباتات تلقائياً عند الحاجة، بالإضافة إلى أنه يوفر توليداً للطاقة الشمسية، ويقلل استهلاك المياه بأسلوب الري المتميز والمستدام.

وأشارت الطالبات اللواتي يدرسن في السنة الثالثة تخصص اللغة العربية وآدابها بالجامعة إلى أن المشروع يهدف إلى تقليل هدر المياه وتحسين كفاءة الري، ما يعزز من استدامة الغطاء النباتي في المدن والمناطق الجافة، لافتات إلى أنه يمكن استخدام هذا الابتكار في الحدائق العامة والمزارع الحضرية وحتى في المنازل.

وأكدن أن مشروع «مظلة ذكية للنباتات» يقدم حلولاً مبتكرة تسعى إلى حماية النباتات، وزيادة المساحات الخضراء والمحافظة على البيئة، كما يقدم حماية شاملة للمحاصيل من العوامل الضارة مثل أشعة الشمس الحارقة، والتي تتميز بها البيئات الصحراوية والخليجية بشكل خاص.

وقالت الطالبات: «إن المشروع يواكب توجهات دولة الإمارات التي تولي اهتماماً بالغاً بتطبيق الممارسات الزراعية المستدامة، من خلال إطلاق المبادرات المبتكرة وتسخير الإمكانات للتوسع الأفقي والعمودي في الزراعة المستدامة، لما تمثله من دور حيوي في حماية البيئة وتعزيز الأمن الغذائي، ومن هذا المنطلق حرصت الطالبات على تنفيذ مشروعهم الأكاديمي بما يدعم جهود الدولة في الاستدامة».

ولفتنَ إلى أن اهتمام الجامعات بتعزيز الإبداع والابتكار لدى الطلبة لم يعد خياراً، وإنما أضحى واجباً ومسؤولية وطنية وعالمية تجاه مجتمعنا وكوكبنا بشكل عام لإنقاذه.