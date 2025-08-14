معلمون يطلقون برامج صيفية افتراضية لتنمية مهارات الطلاب

في مشهد يعكس وعي التربويين بأهمية استثمار الإجازة الصيفية في تطوير مهارات الطلبة، أطلق معلمون ومختصون برامج صيفية افتراضية، جمعت بين دعم مهارات القراءة والكتابة، وتعزيز القدرات التقنية والإبداعية، وترسيخ الوعي البيئي، وتنمية المواهب الثقافية والفنية، بهدف تحويل العطلة الصيفية من فترة فراغ إلى مساحة مثمرة للتعلم وصقل المواهب، وإعداد جيل قادر على المنافسة في عالم المعرفة.

وتأتي هذه المبادرات ضمن توجه عام نحو دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية، وتحفيز الطلاب على التعلم الذاتي، ونشر ثقافة الاستدامة، في وقت تؤكد فيه دراسات تربوية أن الانقطاع الطويل عن الدراسة من دون نشاط معرفي يترك أثراً سلبياً على التحصيل الأكاديمي.

رانيا مدحت

ونفذت التربوية الدكتورة رانيا مدحت برنامجاً صيفياً افتراضياً ركز على تطوير مهارات القرائية، باعتبارها أساساً للتفوق الأكاديمي وبوابة لاكتساب معارف جديدة.

موضحة أن البرنامج صُمم ليعزز الفهم القرائي والسرعة في القراءة لدى الطلاب، من خلال أنشطة تفاعلية رقمية تعتمد على منصات تعليمية متخصصة، منها «أقرأ بالعربية» و«أبدأ بالعربية»، والتي تضم مكتبات رقمية واسعة مصنفة حسب مستويات الطلاب.

إضافة إلى تدريبات تنمي مهارات التحليل والاستنتاج، ولفتت إلى أنه تم رفع الأنشطة والمواد عبر منصات تعليمية إلكترونية، لتكون متاحة للطلاب في مختلف المراحل التعليمية، ما أتاح لهم مرونة الوصول إلى المحتوى في أي وقت ومن أي مكان، مع متابعة مستمرة من المعلمين لتقييم الأداء وتقديم الدعم.

وقالت إن البرنامج شارك فيه أكثر من 1800 طالب وطالبة، وأظهرت المشاركات نتائج تعليمية واضحة انعكست على أداء الطلبة، موضحة أن المشاركين باتوا أكثر قدرة على تحليل النصوص واستيعاب معانيها، مع تحسن ملحوظ في سرعة القراءة بما يتناسب مع مستوياتهم المختلفة.

الأمر الذي أسهم في رفع كفاءتهم الأكاديمية بشكل عام، مضيفة أن البرنامج شجع الطلبة على ممارسة القراءة الحرة عبر محتوى متدرج المستوى، ما عزز حبهم للقراءة وحولها إلى نشاط يومي ممتع، بعيداً عن الإلزام المدرسي، مؤكدة أن القراءة الواعية هي البوابة الحقيقية للابتكار والإبداع.

رانيا سالم

من جهتها أشرفت التربوية الدكتورة رانيا محمد على مخيم صيفي امتد لـ20 يوماً، من 14 يوليو الماضي حتى 10 أغسطس الجاري، وشهد مشاركة 1040 شخصاً من الطلبة والكبار، بإشراف 46 محاضراً ومحاضرة، قدموا 49 ورشة، بينها 45 افتراضية و4 ورش واقعية.

وشملت الورش محاور ثقافية وإبداعية مثل الكتابة الإبداعية، وتأليف الكتب، وتصميم المقاطع المصورة، إلى جانب أنشطة بيئية مستدامة كإعادة التدوير وصناعة منتجات يدوية من خامات معاد استخدامها.

كما تضمّن المخيم جلسات حوارية لتنظيم الأفكار وإدارة الوقت، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية الشخصية للطلاب، وأشارت إلى أن المخيم أتاح للطلبة طرح موضوعات ثرية ساعدت في إعادة ترتيب أفكارهم، ووجهتهم نحو استغلال الإجازة في أفكار ومشاريع مستدامة.

ليلي أحمد محمد

وفي سياق متصل قدمت الدكتورة ليلى أحمد محمد، عبر منصة «تدريب مليون معلم»، ورشاً تدريبية صيفية شارك فيها أكثر من 200 طالب وطالبة، ركزت على الألعاب التفاعلية الرقمية والتطبيقات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بهدف جعل التعلم أكثر متعة وفاعلية.

واستهدفت الورش تعريف الطلاب والمعلمين بأحدث الأدوات التقنية التي تدعم تطوير مهارات القراءة والكتابة وحل المشكلات، مع تدريبهم على تطبيقات وألعاب تعليمية ذكية تحفز الإبداع وتدعم التفكير النقدي، مؤكدة أن هذه الورش أسهمت في رفع مستوى الأداء الأكاديمي، وتحفيز الطلاب على التعلم الذاتي.

عبداللطيف السيابي

ومن جانبه نفذ التربوي الدكتور عبداللطيف السيابي مبادرة «إعادة تدوير الكتب»، للموسم السادس على التوالي، لدعم الاستراتيجية الوطنية للحياد المناخي بدولة الإمارات 2050، وبهدف ضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

وأوضح أن المبادرة ارتكزت على تشجيع مشاركة المجتمع في الحفاظ على البيئة، وتعزيز الوعي البيئي لدى مختلف الفئات، وتحفيز السلوكيات المستدامة، وشارك فيها 291 شخصاً، بينهم 168 طالباً و123 ولي أمر من مدارس مختلفة في الإمارة.

وأضاف السيابي: «دورنا كمعلمين محوري في تغيير سلوكيات الأفراد، فمن خلال التعليم يمكننا غرس سلوكيات أكثر استدامة في النشء، وتمكينهم من مهارات التفكير الناقد وحل المشكلات، واتخاذ قرارات مستنيرة في الحفاظ على البيئة».

جودة إماراتية

سها شعشاعة

وفي السياق ذاته نفذت التربوية سها شعشاعة، بالتعاون مع عدد من المعلمين، الموسم الثاني من مبادرة «جودة إماراتية»، كنشاط صيفي نوعي بعد انتهاء الطلبة من امتحاناتهم، وأوضحت أن المبادرة في عامها الأول ركزت على تطوير مهارات اللغة العربية، واللغة الإنجليزية.

والمهارات الحياتية، والقيادة، والتصميم، بينما توسعت في موسمها الثاني لتشمل مجالات أكثر تنوعاً وإبداعاً، منها الإعلام وصناعة المحتوى، والفنون الجميلة، والموسيقى، والبرمجة والذكاء الاصطناعي.

إضافة إلى مجال البحوث، ضمن محور «جذور المعرفة» وشعار «همم نحو القمم»، وبلغ عدد المشاركين في ورش المبادرة بالموسم الثاني، الذي استمر ستة أيام، نحو 1600 طالب.