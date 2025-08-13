«التربية» تعتمد التقويم الأكاديمي والبرمجة الزمنية للعام الدراسي 2025-2026

اعتمدت وزارة التربية والتعليم التقويم الأكاديمي والبرمجة الزمنية للعام الدراسي 2025-2026، شاملاً مواعيد بداية ونهاية الفصول الدراسية الثلاثة، وفترات الإجازات الرسمية، وجداول الاختبارات، إضافة إلى البرامج التدريبية المخصصة للكادرين الإداري والتعليمي.

ويأتي هذا التنظيم ليشمل المدارس الحكومية والخاصة التي تتبع المنهج الوزاري، في خطوة تهدف إلى تعزيز وضوح الخطة الزمنية للعملية التعليمية، وتمكين إدارات المدارس وأولياء الأمور والطلبة من التخطيط المسبق بما يرفع كفاءة الأداء المدرسي على مدار العام.

بداية العام الدراسي

وبحسب التقويم المعتمد، ينطلق العام الدراسي الجديد بعودة الكادر الإداري والتعليمي إلى مقاعد العمل في 18 أغسطس الجاري، في حين يبدأ الطلبة دوامهم بعد أسبوع واحد، وتسبق انطلاقة الدراسة الفعلية فترة تدريب تخصصي أول للكادرين الإداري والتعليمي، تمتد من 18 حتى 22 أغسطس، وذلك في إطار خطة الوزارة لتهيئة المعلمين والإداريين، وتزويدهم بالأدوات والمهارات اللازمة لانطلاقة أكاديمية ناجحة منذ اليوم الأول.

الفصل الدراسي الأول

ويمتد الفصل الدراسي الأول على مدار 14 أسبوعاً، وتبدأ إجازة الطلبة في 8 ديسمبر المقبل، وتستمر حتى 4 يناير المقبل، في حين يحصل الكادر الإداري والتعليمي على إجازته في 15 ديسمبر، ما يمنح المدارس أسبوعاً إضافياً لإنهاء الأعمال الإدارية والختامية. ويتخلل هذا الفصل عدد من المحطات المهمة، حيث تبدأ الإجازات الرسمية بإجازة المولد النبوي الشريف في 4 سبتمبر، ثم تعقبها فترة الاختبارات التشخيصية التي حددتها الوزارة من 15 إلى 19 سبتمبر، بهدف قياس مستوى الطلبة ووضع خطط تعليمية داعمة.

كما خصصت الوزارة الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر لإجازة منتصف الفصل الدراسي، ويتم عقد التدريب التخصصي للكادر الإداري والتعليمي لتعزيز الممارسات التربوية ومراجعة الأداء، في حين تبدأ إجازة منتصف الفصل للكادر الإداري والتعليمي من 16 حتى 19 أكتوبر المقبل، في حين تبدأ الاختبارات التجريبية من 17 حتى 19 نوفمبر، وحددت الوزارة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من 20 حتى 28 نوفمبر، ومن ثم إجازة اليوم الوطني 2 و3 ديسمبر، واستئناف اختبارات في 4 و5 ديسمبر.

الفصل الدراسي الثاني

وبعد إجازة الشتاء، يستأنف الطلبة وكادر التعليم دوامهم في الخامس من يناير المقبل، إيذاناً ببدء الفصل الدراسي الثاني، الذي يستمر لمدة 9 أسابيع، وخلال الأيام الأولى من الفصل، وتحديداً من 7 إلى 9 يناير، يتم تحليل نتائج الفصل الأول وإصدارها، بما يتيح للمعلمين وأولياء الأمور الاطلاع على مستويات الطلبة وتحديد نقاط القوة ومجالات التحسين، وفي منتصف فبراير، يحصل الطلبة على إجازة منتصف الفصل من 11 إلى 15 فبراير، يتخللها تدريب تخصصي رابع للكادر من 11 إلى 13 فبراير، ما يعكس تركيز الوزارة على التطوير المهني المستمر، وتبدأ اختبارات نهاية الفصل في الرابع من مارس، وتستمر حتى الثالث عشر من الشهر ذاته. بعدها، تنطلق إجازة الربيع من 16 إلى 29 مارس للطلبة والكادر، لتشكل استراحة مهمة قبل الانطلاق نحو الفصل الأخير من العام الدراسي.

الفصل الدراسي الثالث

أما الفصل الدراسي الثالث، فينطلق في 30 مارس المقبل ويستمر لمدة 13 أسبوعاً، ويتميز هذا الفصل بزخم كبير من الأنشطة الأكاديمية الدولية، حيث تشهد الفترة من 15 أبريل وحتى 7 مايو تنفيذ دراسة PIRLS (الدراسة الرئيسية)، وهي دراسة عالمية تقيس مهارات القراءة لدى الطلبة، بالتزامن مع إجراء دراسة TIMSS 2027 (الدراسة التجريبية) التي تقيس مهارات الطلبة في الرياضيات والعلوم. وتأتي هذه المشاركات لتؤكد حرص الدولة على قياس مخرجات التعليم وفق المعايير الدولية.

ويتخلل هذا الفصل أيضاً إجازة منتصف الفصل من 25 إلى 29 مايو، إضافة إلى إجازة رأس السنة الهجرية في 16 يونيو، كما خصصت الوزارة الفترة من 15 إلى 19 يونيو لعقد الاختبار التجريبي، بهدف الاستعداد لاختبارات نهاية العام التي تبدأ في 24 يونيو وتستمر حتى 3 يوليو للطلبة، في حين يواصل الكادر الإداري والتعليمي مهامه حتى 17 يوليو، قبل بدء إجازة الصيف.

الاختبارات التعويضية وتحليل النتائج

وفي إطار ضمان تكافؤ الفرص للطلبة، حددت الوزارة مواعيد الاختبارات التعويضية للفصل الثاني في الفترة من 30 مارس إلى 2 أبريل المقبلين، أما اختبارات الفصل الثالث التعويضية فتقام من 13 إلى 17 يوليو. وفي الثامن عشر من يوليو، تُحلل النتائج النهائية وتصدر إيذاناً ببدء إجازة الصيف للكادر الإداري والتعليمي.

إجمالي أيام التمدرس

ووفقاً للتقويم، يبلغ إجمالي أيام التمدرس 178 يوماً خلال العام الدراسي، موزعة بواقع 67 يوماً في الفصل الأول، و47 يوماً في الفصل الثاني، و64 يوماً في الفصل الثالث. ويشمل هذا العدد جميع الفصول مع احتساب الإجازات الرسمية التي حددتها الوزارة بدقة لضمان التوازن بين أيام الدراسة وفترات الراحة.

أهمية الخطة الزمنية

ويأتي اعتماد هذا التقويم الأكاديمي والبرمجة الزمنية ليعكس التزام وزارة التربية والتعليم بترسيخ مبدأ التخطيط المسبق، وضمان تنظيم العام الدراسي بما يراعي مصلحة الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور على حد سواء، كما يوفر التقويم إطاراً زمنياً واضحاً يساعد على توزيع الجهد التعليمي على مدار العام، ويعزز من قدرة المؤسسات التعليمية على تنفيذ برامجها الأكاديمية والأنشطة المصاحبة بكفاءة عالية، ومن خلال الدمج بين الفترات الدراسية المكثفة، والإجازات المنظمة، والبرامج التدريبية المستمرة للكادر التعليمي والإداري، تسعى الوزارة إلى توفير بيئة تعليمية متكاملة تُسهم في تحقيق مخرجات تعليمية متميزة، وتدعم أهداف الدولة في تطوير رأس المال البشري القادر على المنافسة عالمياً.