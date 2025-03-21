طالبتان تطلقان مشروعاً يفتح آفاقاً جديدة في الزراعة المستدامة

أطلقت زهرة عمران وفاتن صلاح؛ وهما طالبتان في الصف السابع بمدرسة البادية في منطقة العين، مشروع ابتكار يحمل اسم «Drone Seeders»، يعتمد على استخدام الطائرات بدون طيار «درونز» في مجال الزراعة الذكية، بهدف تحسين كفاءة زراعة البذور، وتقليل الوقت والجهد اللازمين للعملية الزراعية.

وذلك تحت إشراف وتوجيه لطيفة العامري مديرة المدرسة، ومدير النطاق خليفة النيادي، واختصاصية المختبر أمل عبدالفتاح يوسف.

وقالت الطالبة زهرة عمران: «إن «مشروع درون سيدرز» يعتمد على استخدام الطائرات بدون طيار «درونز» في مجال الزراعة الذكية، بهدف تحسين كفاءة زراعة البذور، وتقليل الوقت والجهد اللازمين للعملية الزراعية.

وأضافت: «إن المشروع يعتمد فعلياً على الابتكار، وضرورة توظيف التكنولوجيا في الوصول لحلول وإطلاق مبادرات ومشاريع من دورها تحقيق الاستدامة على مستوى المجالات الزراعية والبيئية كافة».

وأوضحت الطالبة فاتن صلاح بأن الطائرات في المشروع تتميز بقدرتها على نثر البذور بدقة في مساحات واسعة، حتى في المناطق الصعبة أو الوعرة.

إضافة إلى توزيع متساوٍ لبذور الغاف، ما يعزز فرص الإنبات والنمو، وتقليل التكاليف الزراعية عبر تقليل الحاجة للآلات التقليدية واليد العاملة، وحماية البيئة من خلال تقليل البصمة الكربونية، خاصة عند استخدامها في مشاريع إعادة التشجير أو مكافحة التصحر.

وقالت أمل عبدالفتاح اختصاصية المختبر في المدرسة بأن المشروع يفتح آفاقاً جديدة في الزراعة المستدامة، ما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي ومكافحة تغير المناخ، خصوصاً عبر زراعة نبات الغاف، المعروف بقدرته على التكيف مع البيئات الصحراوية.