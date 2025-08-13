إعلان نتائج الشهادات البريطانية بدءاً من غدٍ

كشفت شركة «بيرسون» العالمية عن المواعيد النهائية لإصدار نتائج امتحانات جلسة يونيو 2025 لطلبة الشهادات البريطانية «إيد إكسل»، مؤكدة أنه سيتم إعلان نتائج الشهادات الدولية «البريطانية» المتقدمة AS وALevel ابتداءً من يوم غدٍ، ونتائج شهادات الثانوية العامة الدولية (IGCSE / O Level) في 21 الشهر الجاري.

وأوضحت أن النتائج الخاصة بـ International AS, A Level سترسل إلى المراكز التعليمية اليوم، قبل أن تتاح رسمياً للطلاب غداً، فيما سيتم إرسال نتائج IGCSE / O Level إلى المراكز في 15 و20 أغسطس، على أن تعلن للطلاب في 21 أغسطس.

وأشارت إلى أن بعض النتائج قد تخضع لمواعيد نشر مقيدة للمؤهلات التي تعتمد على تقييمات خارجية، بينما المؤهلات التي تقيم داخلياً بنسبة 100 % تعلن فور الانتهاء من رصد الدرجات.

طلبات

وكشفت كاثرين بوث، المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في «بيرسون» التعليمية، لـ «البيان»، أن عدد طلبات الامتحانات المسجلة لمؤهلات «بيرسون إيدكسل» في الدولة تجاوز 100 ألف طلب خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن هذا الرقم يعكس التوسع الكبير والطلب المتزايد على المؤهلات الدولية التي توفرها الشركة في الإمارات.

وأضافت بوث: إن «بيرسون» تتعاون مع نحو 150 مدرسة في الدولة، وأن مؤهلاتها المعتمدة على نظام الوحدات تشهد إقبالاً واسعاً نظراً لما توفره من مرونة كبيرة للطلاب والمدارس.

حيث يتيح هذا النظام للطلاب التقدم للامتحانات على مراحل متعددة بحسب جاهزيتهم الأكاديمية، بدلاً من الخضوع لجميع التقييمات في جلسة واحدة، ما يجعل تجربة التعلم أكثر تكيفاً مع الاحتياجات الفردية.

وقالت: إن «بيرسون» تقدم مجموعة واسعة من المؤهلات التعليمية المعترف بها عالمياً، تشمل 37 مادة في إطار الشهادات الدولية GCSE، و21 مادة ضمن الشهادات الدولية A Levels (IALs)، وأكثر من 40 مادة لشهادات GCSE المرخصة من المملكة المتحدة.

وأكثر من 30 مادة لشهادات A Levels البريطانية، موضحة أن هذه المؤهلات تعتمد في المدارس الحكومية البريطانية داخل الدولة وتتماثل من حيث المحتوى والمعايير مع الشهادات الدولية.

وأشارت بوث إلى أن جداول الامتحانات مصممة لتناسب أنماط التعلم المختلفة، حيث تعقد امتحانات الـ IALs ثلاث مرات سنوياً في يناير ويونيو وأكتوبر، بينما تجرى امتحانات الـ GCSE الدولية في يونيو ونوفمبر، أما الشهادات المرخصة من المملكة المتحدة فتعقد مرة واحدة في يونيو من كل عام.

وأكدت أن تجربة «بيرسون» في الإمارات تمثل نموذجاً ناجحاً للتكامل بين مزودي التعليم الدوليين والمدارس المحلية، في بيئة تعليمية منفتحة على التطوير والابتكار، بما يعزز من جاهزية الطلاب للمنافسة عالمياً.

كاثرين بوث:

