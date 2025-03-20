تحليل نتائج الفصل الدراسي الثاني وإصدارها من 21 حتى 25 أبريل

اختتم طلبة الصفوف من الثالث حتى الثاني عشر امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي الجاري 2024 - 2025، والتي بدأت في 10 مارس الجاري واستمرت حتى يوم أمس، ويتطلع الطلبة للنتائج عقب إجازة الفصل الدراسي الثاني.

ووفقاً للتقويم الأكاديمي المعتمد من وزارة التربية والتعليم سيتم تحليل نتائج الفصل الدراسي الثاني وإصدارها خلال الفترة من 21 إلى 25 أبريل المقبل، ومن المقرر أن تبلغ إجازة الربيع (3 أسابيع) للطلبة، على أن تبدأ 24 مارس الجاري وتستمر حتى 13 أبريل المقبل، فيما يبلغ إجمالي عدد أيام إجازة الربيع للهيئات التدريسية والفنية والإدارية (أسبوعين)، حيث تبدأ 31 مارس الجاري وتستمر إلى 13 أبريل المقبل.

على أن يبدأ دوام الطلبة والهيئات بأنواعها في 14 أبريل المقبل، وتخضع الهيئات التدريسية والفنية والإدارية والقيادات المدرسية في الميدان التربوي إلى برنامج التطوير المهني في الفترة من 24 إلى 28 مارس الجاري، ويبدأ دوام الطلبة والكوادر التربوية كافة للفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي 2024 - 2025، 14 أبريل المقبل.

واختتم أمس طلبة الصفوف من التاسع حتى الثاني عشر، امتحاناتهم بمادة الأحياء، حيث تم توزيع الامتحان على فترتين، إذ بدأت الفترة الأولى من التاسعة وحتى الحادية عشرة صباحاً، واستهدفت طلاب الصف التاسع المتقدم، والعاشر العام بمساراته كافة، فضلاً عن طلاب الصف الحادي عشر العام بفروعه.

أما الفترة الثانية فبدأت من الثانية عشرة حتى الثانية ظهراً، حيث أدى خلالها طلاب الصف الحادي عشر المتقدم، وطلاب الصف الثاني عشر العام، إضافة إلى طلاب الصف الثاني عشر المتقدم امتحانهم في مادة الأحياء.

وأوضح الطلبة أن الامتحان تميز بوضوح الأسئلة وشموليتها وتدرجها من حيث الصعوبة، كما أن الأسئلة تناسب جميع مستويات الطلبة من حيث الفروق الفردية وفي الغالب الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط وضمن محتوى الكتاب. وأكد الطلبة أنهم سوف يستغلون إجازة الربيع بشكل صحيح لتعزز من مواهبهم وتنمي من مهاراتهم.