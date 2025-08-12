إعلان نتائج الشهادات البريطانية ابتداء من الخميس المقبل

كشفت شركة بيرسون العالمية عن المواعيد النهائية لإصدار نتائج امتحانات جلسة يونيو 2025 لطلبة الشهادات البريطانية "إيد إكسل" مؤكدة أنه سيتم إعلان نتائج الشهادات الدولية "البريطانية" المتقدمةAS وALevel ابتداء من 14 أغسطس 2025، ونتائج شهادات الثانوية العامة الدولية (IGCSE / O Level) في 21 أغسطس 2025.

وأوضحت أن النتائج الخاصة بالـ International AS , A Level ستُرسل إلى المراكز التعليمية في 13 أغسطس، قبل أن تُتاح رسمياً للطلاب في 14 أغسطس، فيما سيتم إرسال نتائج IGCSE / O Level إلى المراكز في 15 و20 أغسطس، على أن تُعلن للطلاب في 21 أغسطس.

وأشارت إلى أن بعض النتائج قد تخضع لمواعيد نشر مقيّدة (Embargoed Dates) للمؤهلات التي تعتمد على تقييمات خارجية، بينما المؤهلات التي تُقيَّم داخليًا بنسبة 100% تُعلن فور الانتهاء من رصد الدرجات.

وكشفت كاثرين بوث، المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في بيرسون التعليمية، في تصريح خاص لـ"البيان"، أن عدد طلبات الامتحانات المسجلة لمؤهلات بيرسون إيدكسل في الدولة تجاوز 100 ألف طلب امتحان خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن هذا الرقم يعكس التوسع الكبير والطلب المتزايد على المؤهلات الدولية التي توفرها الشركة في الإمارات.