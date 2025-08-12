18 أغسطس.. آخر موعد لسداد رسوم تسجيل الطلبة المقيمين في المدارس الحكومية

دعت وزارة التربية والتعليم أولياء أمور الطلبة المقيمين إلى استكمال سداد الرسوم الدراسية المستحقة، لضمان استمرار تسجيل أبنائهم في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2025–2026.

مؤكدة أن 18 أغسطس الجاري هو المهلة النهائية لسداد الدفعة الأولى بقيمة 2000 درهم، أو سداد كامل الرسوم الدراسية البالغة 6000 درهم، عبر الرابط الإلكتروني: https://s.ese.gov.ae/pay.

وأوضحت الوزارة، في تعميم موجه إلى المدارس، أنه تم التشديد على ضرورة التزام أولياء الأمور بسداد رسوم الدفعة الأولى قبل الموعد المحدد لضمان استمرار قيد الطلبة، مع الإشارة إلى أن مبلغ 2000 درهم يحتسب من إجمالي الرسوم الدراسية المستحقة، التي تبلغ 6000 درهم سنوياً. وأكدت المدارس أن عدم الالتزام بالسداد قد يؤدي إلى إلغاء قيد الطالب من النظام الإلكتروني.

ويتحمل ولي الأمر تبعات ذلك، بما في ذلك البحث عن بدائل تعليمية مناسبة، وعممت المدارس ذلك على أولياء الأمور من خلال الرسائل النصية والقنوات الرسمية، وذلك تنفيذاً للإجراءات المعتمدة في وزارة التربية والتعليم، وحرصاً على ضمان استمرارية العملية التعليمية دون انقطاع.

وأوضحت المدارس أن الوزارة منحت أولياء الأمور فرصاً عدة خلال الفترة الماضية لاستكمال الرسوم، من خلال فتح باب السداد مبكراً، وتوفير قنوات دفع إلكترونية وميدانية، وإرسال التذكيرات الدورية.

ولفتت إلى أن تحديد هذه المهلة النهائية يهدف إلى تنظيم عملية القبول والتسجيل وتوزيع الطلبة على الصفوف الدراسية، وضمان جاهزية المدارس من حيث الكوادر، والمقاعد، والكتب الدراسية مع بداية العام الجديد.

وأكدت المدارس في رسائلها حرصها على توفير بيئة تعليمية مستقرة لأبنائها الطلبة.