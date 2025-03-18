24 مارس بدء الامتحانات التعويضية للصفوف من 3 حتى 12

اعتمدت وزارة التربية والتعليم جداول الامتحانات التعويضية لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2024 /2025، للصفوف من 3 حتى 12، التي تستهدف الطلبة المتغيبين عن الامتحانات بعذر مقبول، أو من واجهوا مشاكل تقنية موثقة عبر منصة IDH، وتم حصرهم من قبل المنصة، ووفقاً للجداول المعتمدة، ستبدأ الامتحانات التعويضية يوم الاثنين 24 مارس 2025، وتستمر حتى يوم الخميس 27 مارس 2025. وتُعقد الامتحانات على فترتين يومياً، حيث تبدأ الفترة الأولى من الساعة 9:00 صباحاً حتى 11:30 صباحاً، فيما تبدأ الفترة الثانية من الساعة 12:00 ظهراً حتى 2:00 بعد الظهر.

وأوضحت الوزارة أن امتحانات الصف الثاني عشر في مادة اللغة الإنجليزية ستُعقد إلكترونياً، إذ يشمل الامتحان جزءاً ورقياً من الساعة 9:00 حتى 10:30 صباحاً، يعقبه الجزء الإلكتروني من الساعة 10:30 حتى 11:30 صباحاً.

كما طالبت الوزارة جميع الطلبة بإحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم خلال فترة الامتحانات، لضمان تأدية الامتحانات الإلكترونية بسلاسة.

وحددت الوزارة عدداً من الموجهات التنظيمية، لضمان سير الامتحانات التعويضية بانتظام، حيث شددت على ضرورة التزام الطلبة بالتعليمات الصادرة من إدارات المدارس، والالتزام بالمواعيد المحددة في الجداول، كما أكدت على أن طلبة الصف الثاني عشر المسجلين بمدارس التعليم الخاص، سيؤدون الامتحانات في مدارس التعليم العام الحكومي، تحت إشراف وتنسيق مشترك مع منسقي الفروع المدرسية.

وفيما يخص الموجهات الخاصة بالمعلمين، أوضحت الوزارة أنه يُمنع على المعلمين قراءة أسئلة الامتحانات المركزية أثناء تأدية الطلبة للامتحانات، باستثناء امتحانات الصف الثالث، حيث يُسمح للمعلم بقراءة الأسئلة فقط، دون توجيه أي تلميحات للإجابات.

وتشمل مواد الامتحانات لطلبة الصف الثاني عشر في المسارات المختلفة مواد: اللغة العربية، الرياضيات، اللغة الإنجليزية، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، والدراسات الاجتماعية.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التزام الطلبة بالموجهات المعلنة، لضمان سير الامتحانات بسلاسة، وتحقيق أعلى مستويات الانضباط الأكاديمي، كما أكدت أن هذه الامتحانات تأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق العدالة للطلبة، وتمكينهم من استكمال متطلبات العام الدراسي بنجاح.

أسئلة الرياضيات

من جهة أخرى أجمع طلبة الصف الثاني عشر من جميع المسارات التعليمية على سهولة أسئلة امتحان الرياضيات الذي أدوه أمس، ضمن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2024 - 2025، مؤكدين أن الأسئلة تنوعت بين الورقي والإلكتروني، ما أتاح لهم فرصة التفاعل مع أشكال متعددة من الأسئلة التي تراعي مختلف مستويات التفكير.

وأوضح عدد من الطلبة، من بينهم خالد المنصوري، سالم الشامسي، ماجد البلوشي، وأحمد هاشم، أن الامتحان الورقي ركز على مهارات التفكير العليا والتطبيق العملي للمفاهيم.