تستهدف الطلبة وأولياء أمورهم.. «التربية» تقيّم تجربة التعليم القائم على المشاريع

أطلقت وزارة التربية والتعليم استبياناً يهدف إلى قياس آراء وملاحظات أولياء أمور طلبة الحلقة الثانية «الصفوف من الخامس إلى الثامن» بشأن تجربة التعلّم والتقييم القائم على المشاريع، التي تم تطبيقها خلال الفصل الدراسي الثاني.

وأوضحت الوزارة أن تطبيق مشروع التعلّم والتقييم القائم على المشاريع خلال الفصل الدراسي الثاني يأتي في إطار حرصها على دعم المسيرة التعليمية للطلاب، وإعدادهم للمستقبل، ويعد التعلّم القائم على المشاريع أحد نماذج التعليم التطبيقي، حيث يعتمد على تنفيذ مشاريع عملية لتحفيز الطلاب على تطوير مهاراتهم الإبداعية والتفكير النقدي، وتشجيعهم على البحث والتحليل والتعاون في إنجاز المهام.

ويهدف الاستبيان إلى جمع آراء وملاحظات أولياء أمور طلاب الحلقة الثانية خلال الفصل الثاني حول نظام التعلّم القائم على المشاريع، وذلك لتقييم الجوانب الإيجابية لهذه التجربة، واستكشاف فرص التطوير والتحسين المستقبلي، وتسعى الوزارة من خلال هذا الاستبيان إلى فهم تأثير هذا النموذج التعليمي على اكتساب الطلاب للمهارات، ومدى مساهمته في تطوير قدراتهم الفكرية والإبداعية.

ويستطلع الاستبيان المهارات الجديدة التي اكتسبها الأبناء من التعليم التطبيقي، مثل البحث والاستقصاء، والتعاون، والتفكير النقدي، وحل المشكلات، كما يسأل عن مدى مشاركة ولي الأمر في متابعة إنجاز الطالب في المنزل، ودوره في تقديم الدعم لإتمام المشاريع.

ويتناول الاستبيان أيضاً تقييم أولياء الأمور للمشروع من حيث كونه مبادرة إيجابية، ومدى استفادة الطالب من الدليل الإرشادي المقدم للتحضير للمشروع، ومدى تأثير المشروع على تحصيل الطالب مقارنة بالاختبارات التقليدية.

كما يطرح الاستبيان أسئلة حول الوقت الذي أمضاه الطالب أسبوعياً في المنزل للعمل على المشروع، وما إذا كان تنفيذ المشروع قد تم في المدرسة، إضافة إلى مدى كفاية المدة الزمنية الممنوحة لإنجازه، ويستفسر عن المساعدة التي قدمها أولياء الأمور للطلاب في إنجاز المشروع، ومدى وضوح وسهولة فهم أهداف المشروع وتعليماته.

ويتضمن الاستبيان أيضاً أسئلة حول قدرة الطالب على جمع المواد اللازمة لإتمام المشروع، وما إذا كان دور كل طالب واضحاً عند العمل ضمن المجموعة، كما يطرح أسئلة حول مدى فهم الطالب لكيفية تقييم المشروع، ومدى شعوره بالحماس أثناء تنفيذ المشروع، والفرصة التي أتاحها التعلّم القائم على المشاريع للطالب ليكون أكثر إبداعاً.

وكانت الوزارة وفرت كافة السبل الداعمة لإنجاح نظام التعلم القائم علي المشاريع، ووفرت أدلة إرشادية خاصة بتنفيذ المشاريع التعليمية لطلاب الحلقة، وكانت الوزارة اعتمدت هذا النظام بديلاً عن الاختبارات التقليدية في الفصل الدراسي الثاني، في 4 مواد أساسية (اللغة العربية واللغة الإنجليزية، والعلوم والرياضيات) فيما يتقدم الطلبة للامتحانات في مادتي التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية وفق الجداول الزمنية للامتحانات التي تعقد خلال الفترة من 10 حتى 19 مارس الجاري.