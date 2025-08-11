«الإمارات للإفتاء» يطلق «فتاوى وأحكام الطالب الإماراتي المبتعث»

أطلق مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي إصداراً جديداً بعنوان «فتاوى وأحكام الطالب الإماراتي المبتعث»، تزامناً مع بدء فترة الدراسات الجامعية، ورغبة بعض الطلبة في الالتحاق بمؤسسات أكاديمية خارج الدولة، داعياً الطلبة المبتعثين كافة إلى التعرف إلى الفتاوى التي يتضمنها الإصدار، الذي يمكن تحميله عبر الموقع الرسمي للمجلس.

وأوضح المجلس «أنه انطلاقاً من دوره في بيان الأحكام الشرعية، وتزويد أفراد المجتمع بما يعينهم على أداء واجباتهم الدينية وفق منهجية علمية رصينة ومعتدلة، يحرص المجلس على مواكبة احتياجات مختلف شرائح المجتمع، ومن بينهم الطلبة الإماراتيون المبتعثون إلى خارج الدولة».

لافتاً إلى أن الإصدار يأتي ضمن جهوده في تفعيل دوره المجتمعي، والقيام بمسؤولياته الوطنية، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال في الفتوى الشرعية.

وأضاف: «يسلط هذا الإصدار الضوء على أبرز الفتاوى والأحكام الشرعية التي تهم الطلبة المبتعثين خلال فترة دراستهم بأسلوب واضح وميسّر، وتعزيز المرجعية الشرعية الوطنية الموثوقة، والتي تراعي واقع احتياجاتهم وتجيب عن أبرز استفساراتهم الشرعية، بما يضمن تيسير أداء شعائرهم الدينية، ويسهم في تعزيز هويتهم وقيمهم الوطنية».

ويتناول الإصدار المكون من 53 صفحة أبرز الفتاوى الشرعية لطلبة العلم، بأسلوب مبتكر ومبسّط يشتمل تقديم 52 فتوى شرعية تجيب عن كافة الأسئلة المرتبطة بحياة الطالب المبتعث وأساليب تعامله مع البيئة المحيطة به في الخارج، وذلك عبر طرح جميع الفتاوى التي قد يحتاج إليها في تلك المحطة وتقديم الإجابة الدقيقة عنها.