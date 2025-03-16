استئناف امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بالرياضيات غداً

يستأنف غداً طلبة الصفوف من الثالث حتى الثاني عشر في مختلف مدارس الدولة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، وسط استعدادات مكثفة من إدارات المدارس لضمان سير الامتحانات في أجواء منظمة وهادئة، وسيكون استئناف الامتحانات بمادة الرياضيات أو الرياضيات التطبيقية لكل الصفوف والمسارات التعليمية.

ووفقاً للجدول الزمني، سيختتم طلبة الصفوف من الثالث حتى الحادي عشر امتحاناتهم بعد غدٍ، بما في ذلك طلبة الصف الثاني عشر المسار التطبيقي، في حين سينهي طلبة الصف الثاني عشر امتحاناتهم الأربعاء، بمادة الأحياء.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أهمية الالتزام بالتعليمات المتعلقة بسير الامتحانات، وشددت على ضرورة التقيد بالضوابط والإرشادات لضمان توفير بيئة مناسبة لأداء الامتحانات بشكل منظم وعادل.

ومن أبرز التعليمات التي شددت عليها إدارات المدارس منع استخدام الساعات الذكية بكل أنواعها داخل قاعات الامتحانات، مؤكدين أن أي محاولة لإدخال الساعات الذكية إلى قاعات الامتحانات ستعد مخالفة صريحة للوائح المعتمدة، وستؤدي إلى مصادرة الساعة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الطالب وفقاً للوائح الغش المعتمدة، كما أكدت إدارات المدارس أن هذا القرار يهدف إلى ضمان نزاهة الامتحانات، ومنع أي محاولة للغش أو الإخلال بالنظام.

وحرصت إدارات المدارس على تهيئة بيئة مريحة وهادئة للطلبة داخل قاعات الامتحانات، من خلال توفير إضاءة جيدة، وضمان التهوية المناسبة، والحد من أي مصادر للإزعاج، كما تم التشديد على أهمية الالتزام بقواعد الجلوس داخل القاعات، والحفاظ على الهدوء، واحترام التعليمات الصادرة عن المراقبين.