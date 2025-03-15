تربويات واختصاصيات: اضطراب مواعيد النوم يؤثر على تركيز الطلبة خلال الامتحانات

حذر تربويون واختصاصيون من التأثير السلبي لقلة النوم على أداء الطلاب في الامتحانات خلال شهر رمضان، مشيرين إلى أن اضطراب مواعيد النوم الناتج عن السهر ينعكس بشكل مباشر على مستوى تركيز الطلاب وقدرتهم على التحصيل العلمي.

مؤكدين أن التأثير لا يقتصر على الجانب الذهني فقط، بل يمتد ليشمل الجوانب النفسية والجسدية، مما يجعل من الضروري توفير بيئة داعمة للطلاب تساعدهم على تنظيم أوقات النوم وتجنب الإرهاق خلال فترة الامتحانات.

وأكدت التربوية شادية حسين، أن قلة النوم تؤثر بشكل مباشر على قدرة الطلاب على الاستيعاب والتحصيل الدراسي، وقالت: «عندما لا يحصل الطالب على عدد كافٍ من ساعات النوم، ينخفض مستوى التركيز لديه بشكل ملحوظ، ويصبح من الصعب عليه استرجاع المعلومات بسرعة أثناء الامتحان».

وأشارت إلى أن النوم الجيد ضروري لتثبيت المعلومات في الذاكرة طويلة المدى، موضحة أن الدماغ يحتاج إلى فترات كافية من النوم العميق لإعادة تنظيم المعلومات ومعالجتها، وهو ما ينعكس إيجابياً على أداء الطلاب في الامتحانات، مضيفة إن الطلاب الذين يحصلون على ساعات نوم كافية يكونون أكثر قدرة على التعامل مع الأسئلة الصعبة، لأن عقولهم تكون في حالة نشاط ذهني كامل.

ونصحت بضرورة الالتزام بجدول نوم ثابت حتى في رمضان، من خلال النوم في ساعات مبكرة بعد الإفطار، مع تجنب السهر الطويل أمام الشاشات الإلكترونية، لأن ذلك يؤثر على جودة النوم ويسبب مزيداً من التشتت الذهني.

انخفاض الطاقة

وحذرت الاختصاصية الاجتماعية فاطمة الظنحاني من أن قلة النوم لا تؤثر فقط على أداء الطالب الذهني، بل تمتد آثارها إلى الجانب الصحي والجسدي، موضحة أن قلة النوم تؤدي إلى الشعور بالتعب والإرهاق، وهو ما يجعل الطلاب أقل قدرة على التحمل خلال الامتحانات، وهذا التأثير يتفاقم عندما يكون الطالب صائماً، حيث ينخفض مستوى الطاقة في الجسم نتيجة لنقص الغذاء والماء.

وأوضحت، أن قلة النوم قد تؤدي أيضاً إلى انخفاض مستوى السكر في الدم، مما يتسبب في الشعور بالدوخة والصداع وضعف التركيز أثناء الامتحان، معتبرة أن الإرهاق الجسدي بسبب قلة النوم، يجعل الطالب أقل قدرة على الجلوس لفترة طويلة أثناء الامتحان، كما قد يعاني من صعوبة في قراءة الأسئلة أو فهمها بشكل صحيح.

وركزت الخبيرة التربوية والنفسية ميساء عبدالله، على التأثير النفسي لقلة النوم على الطلاب، موضحة أن قلة النوم تزيد من مستويات القلق والتوتر لدى الطلاب، ما يؤثر سلباً على أدائهم في الامتحانات، فعندما يعاني الطالب من نقص النوم، يصبح أكثر عرضة للتشتت والانفعال، مما يضعف ثقته في قدراته.

وأوضحت أن الطلاب الذين ينامون لساعات قليلة قبل الامتحان غالباً ما يعانون من حالة من الخوف والتردد، وهو ما يجعلهم أقل قدرة على اتخاذ القرارات أثناء الإجابة. وأضافت، إن النوم غير الكافي يؤثر على المزاج، ويجعل الطالب أكثر عرضة للغضب والانفعال أثناء الامتحان، مما قد ينعكس على دقة الإجابة.

وأشارت إلى أهمية الحصول على 5 ساعات متواصلة من النوم خلال فترة الامتحانات لزيادة التركيز، كما أن أخذ قيلولة قصيرة بعد الظهر لمدة 20 دقيقة قد يساعد على استعادة النشاط الذهني والتركيز، كما أوصت بضرورة الابتعاد عن المنبهات مثل القهوة والشاي في وقت متأخر من الليل، لأن ذلك قد يعوق الدخول في النوم العميق.

وأكدت أيضاً أهمية النوم في بيئة مريحة وهادئة، مع تجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم بساعة على الأقل، لأن الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات يؤثر على إنتاج هرمون «الميلاتونين» المسؤول عن تنظيم دورة النوم.