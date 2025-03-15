طلبة مدارس الإمارات يشاركون في اختبار التقييم الدولي «PISA 2025» الشهر المقبل

يشارك طلبة المدارس على مستوى دولة الإمارات في اختبار PISA 2025 خلال الفترة من 7 أبريل حتى 30 مايو من العام الجاري، في إطار رؤية وطنية تهدف إلى تعزيز جودة التعليم الوطني وتحسين نتائج الطلبة التعليمية، وصولاً إلى تحقيق مكانة متقدمة لدولة الإمارات على المستوى العالمي.

ويعد اختبار PISA «برنامج التقييم الدولي للطلبة» دراسة دولية تنظمها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية «OECD» كل 3 سنوات، ويستهدف الطلبة من مواليد عام 2009 من الصف الـ 7 إلى الصف الـ 12.

ويهدف الاختبار إلى قياس مدى اكتساب الطلبة للمعارف والمهارات الأساسية في العلوم والرياضيات والقراءة، من خلال اختبارات مصممة لقياس القدرة على التحليل والتفكير النقدي وحل المشكلات. وتهدف مشاركة دولة الإمارات في اختبار PISA 2025 إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها: تطوير وتحسين المناهج الدراسية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

ورفع المستوى التعليمي للطلبة من خلال تحديد نقاط القوة والضعف في النظام التعليمي، واكتشاف قدرات الطلبة في مجالات التفكير النقدي والتحليلي. كما تسعى المشاركة إلى تعزيز تنافسية النظام التعليمي الإماراتي على المستوى الدولي، بما يسهم في تحقيق مخرجات تعليمية عالية الجودة.

ومن خلال الاختبار، تعمل وزارة التربية والتعليم على تحليل نتائج الطلبة ومقارنتها بأداء الدول الأخرى، ما يساعد في وضع خطط تطويرية قائمة على البيانات لتعزيز أداء الطلبة في الاختبارات الدولية المستقبلية، كما تهدف الوزارة إلى تعزيز مهارات الطلبة في القراءة، والتفكير المنطقي، والتحليل، ما يسهم في تحسين أدائهم الأكاديمي ورفع قدراتهم على مواجهة التحديات المستقبلية. وفي إطار الاستعداد لاختبار PISA 2025، دعت وزارة التربية والتعليم الطلبة إلى التدريب على حل المسائل الرياضية، وتخصيص وقت يومي للقراءة .