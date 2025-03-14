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الإمارات

خصم 12 درجة وصفر بالمادة حال الغش في الامتحانات

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رحاب حلاوة

دبي
أرشيفية

أكدت وزارة التربية والتعليم أن ارتكاب مخالفة الغش أو مساعدة الآخرين على الغش في الامتحانات سيقابله خصم 12 درجة من درجة السلوك، ورصد درجة صفر في المادة الدراسية.

إضافة إلى الحرمان من دخول الاختبار التعويضي، وذلك وفقاً لما نص عليه «دليل مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات» الصادر عن الوزارة، وجاء ذلك خلال ورشة توعوية نظّمتها إدارة جودة الحياة بقطاع العمليات المدرسية في دبي والمناطق الشمالية، تحت عنوان «أبناؤنا أمانة (أدوار ومسؤوليات).

وتناولت الورشة، لائحة السلوك ولائحة الغش في الامتحانات، حيث تم خلالها توعية الطلبة وأولياء الأمور بأهمية الالتزام بقواعد النزاهة والأخلاقيات في الامتحانات، وضرورة الاستعداد الجيد والتحضير المسبق.