«الإنجليزية» بلا شكاوى في امتحانات طلبة الـ 12

أدى طلبة الصف الثاني عشر بمساراته المتقدم والعام والنخبة، أمس، امتحان مادة اللغة الإنجليزية، مؤكدين أن الامتحان راعى جميع المستويات التعليمية، وراعى الفروق الفردية بين الطلبة، مؤكدين أن أسئلة الامتحان جاءت واضحة ومباشرة، ولم تتضمن أي تعقيدات خارجة عن المنهج الدراسي، ما ساعدهم على التعامل معها بثقة.

وحذرت المدارس من خمس مخالفات رئيسية قد تعرض الطلبة للمساءلة القانونية خلال فترة الامتحانات، مشددة على أن أي محاولة للإخلال بنظام الامتحان ستواجه بعقوبات وفقاً للوائح المعتمدة.

وأوضحت المدارس أن المخالفات تشمل إدخال الأجهزة الإلكترونية إلى قاعة الامتحان، مثل الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى يمكن استخدامها في الغش أو التواصل مع الآخرين، كما شددت على منع تبادل الأسئلة أو المعلومات بين الطلبة بأي وسيلة كانت، سواء شفهياً أو من خلال الإشارات أو تبادل الأوراق أو استخدام وسائل التواصل. وأشارت إلى أن استخدام طرق غير مشروعة في الإجابة أو تبادل المعلومات، مثل محاولة الحصول على إجابات من زملاء آخرين أو استخدام وسائل إلكترونية للغش، يعد مخالفة صريحة للوائح الامتحانات.

كما أكدت أن إدخال أي مصادر خارجية أو أوراق تحتوي على معلومات غير مصرح بها، مثل الملاحظات الشخصية أو القصاصات الورقية، يعد انتهاكاً لأنظمة الامتحانات.

وشملت التحذيرات أيضاً إعادة تنظيم أو تعديل أماكن الجلوس داخل قاعة الامتحان دون إذن مسبق من المشرفين، إذ أكدت المدارس أن ذلك قد يربك سير الامتحان ويؤثر على تركيز الطلبة، فضلاً عن احتمال استخدامه كوسيلة للغش.

وأكد أحمد يحيى، مدير مدرسة اليحر، أن 105 طلاب وطالبات من الصف الثاني عشر أدوا امتحان اللغة الإنجليزية في أجواء منظمة وهادئة في مدارس حكومية، مشيراً إلى أن الامتحان راعى جميع المستويات التعليمية ولم ترد أي شكاوى من الطلبة حول صعوبة الأسئلة.