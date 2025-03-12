«التربية» تستقبل الاستفسارات والاقتراحات لتعزيز رضا المتعاملين

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تعزيز قنوات التواصل مع الجمهور عبر منصاتها الرقمية الرسمية.

وأكدت أن رضا المتعاملين يمثل أولوية قصوى، مشيرة إلى أن المنصات الرقمية الخاصة بها توفر قنوات مباشرة وسهلة للوصول إلى فرق الدعم والإجابة عن جميع التساؤلات بسرعة وكفاءة.

وأوضحت الوزارة أن المتعاملين يمكنهم التواصل مع فرق الدعم عبر عدة قنوات، من بينها الرقم الموحد «80051115»، الذي يوفر استجابة سريعة على مدار الساعة، إضافة إلى البريد الإلكتروني الرسمي «info@moe.gov.ae» المخصص لاستقبال الملاحظات والاستفسارات، كما أطلقت الوزارة حملات توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي، بهدف توعية المتعاملين بطرق التواصل الحديثة وضمان وصول المعلومات إلى الجميع.