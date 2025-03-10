اليوم .. انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني

تنطلق اليوم، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2024 - 2025 لطلبة الصفوف من الثالث حتى الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، وتستمر حتى 19 مارس الجاري، ويستهل طلبة الصف الثاني عشر بمساراته الثلاثة امتحاناتهم بمادة الفيزياء بينما يؤدي طلبة المسار التطبيقي امتحان العلوم التطبيقية في اليوم نفسه.

ودعت إدارات المدارس إلى تكثيف الجهود خلال هذه الفترة لضمان تهيئة الطلبة عبر وسائل متعددة تشمل مراجعات مكثفة، وتوفير بيئة محفزة، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي لتخفيف الضغوط المرتبطة بالاختبارات، وفي إطار دعم العملية التعليمية، تنظم المدارس حصص مراجعة مكثفة عبر منصات التعلم الذكية مثل «التيمز» و«LMS»، حيث يتم بث مراجعات مباشرة يومياً للطلبة بعد عودتهم إلى منازلهم، لضمان ترسيخ المفاهيم الأساسية قبل يوم الامتحان التالي. كما يتم توفير أوراق مراجعة إلكترونية تغطي مختلف المواد الدراسية، ما يتيح للطلبة فرصة التدريب الفعال على نماذج الأسئلة.

نصائح للطلبة

وعممت المدارس مجموعة من النصائح الهامة للطلبة وأولياء الأمور لضمان تحقيق أفضل النتائج. فقبل الامتحان، شددت على ضرورة التأكد من اختيار مكان مناسب للمذاكرة، والحصول على قسطٍ كافٍ من النوم، وتجنب التوتر والقلق. وأثناء الامتحان، نصحت الأدلة بقراءة الأسئلة بعناية، واستغلال الوقت المتاح بذكاء، والتأكد من الإجابة على جميع الأسئلة قبل تسليم الورقة.

كما ركزت النصائح والإرشادات على دور أولياء الأمور في تشجيع الأبناء دون ممارسة الضغوط النفسية، وتوفير أجواء دراسية إيجابية، وتقديم الدعم النفسي عبر الحوافز والتشجيع المستمر.

وأفادت الأدلة بأنه لتسهيل العملية التعليمية خلال فترة الامتحانات، وستخصص المدارس فرق دعم تقني لمساعدة الطلبة وأولياء الأمور في حل أي مشكلات تقنية تتعلق بمنصات التعلم الذكي. كما وفرت المدارس قنوات تواصل مباشرة مع الإدارة المدرسية والعيادات الصحية لضمان التعامل الفوري مع أي ظروف طارئة قد تؤثر على الطلبة أثناء الامتحانات.

ضوابط الحضور والانصراف

أكدت المدارس على ضرورة التزام الطلبة بالحضور الواقعي إلى المدرسة لأداء الامتحانات، ويجب على الطلبة الحضور إلى المدرسة قبل موعد بدء الامتحان بنصف ساعة على الأقل، وفي حال تأخر الطالب أو الطالبة عن موعد بدء الامتحان دون عذر مقبول لمدة عشر دقائق، فلن يسمح له بدخول الامتحان، وشددت المدارس على أن المعلمين غير مسموح لهم بقراءة أسئلة الاختبارات المركزية، باستثناء اختبارات الصف الثالث، حيث يسمح بقراءة الأسئلة فقط دون تقديم أي تلميحات تتعلق بالإجابات، لضمان تقييم الطلبة وفقاً لقدراتهم الحقيقية، كما شددت على ضرورة إحضار الطلبة لأجهزتهم الحاسوبية الخاصة، مشحونة بالكامل، مع الشاحن والقلم الأزرق، لضمان الجاهزية لأداء الاختبارات الإلكترونية بسلاسة.

وكانت الوزارة قد عممت عدداً من الموجهات الأساسية لمنع الغش وضبط الاختبارات، حيث سيتم تطبيق إجراءات صارمة للحد من الغش وضبط النظام داخل قاعات الامتحان. وأكدت الوزارة أنه سيتم إلغاء نتيجة المادة بالكامل واحتساب درجة «صفر» لأي طالب يضبط في حالة غش أو محاولة غش أو إحداث فوضى داخل القاعة. وفي حال تكرار المخالفة، سيتم حرمان الطالب من دخول جميع الاختبارات التعويضية.