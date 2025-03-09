مجالس جامعة الإمارات منصة للحوار العلمي والمجتمعي

تنظم جامعة الإمارات أربعة مجالس رمضانية مختلفة في مواضيع ذات صلة بالأولويات الوطنية؛ كأهداف التنمية المستدامة، المناهج المستقبلية، الذكاء الاصطناعي في التعليم ودور المؤسسات الأكاديمية في تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال الحوار المجتمعي الهادف.

وقال الدكتور أحمد الرئيسي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة: «تعتبر مجالس جامعة الإمارات الرمضانية منصة معرفية ومجتمعية مهمة، يشارك فيها الأكاديميون والباحثون وطلبة الجامعة، حيث يتم عرض الممارسات الأكاديمية والعلمية في هذه المجالس بصورة حوار فعال، كما أن هذه المجالس تعتبر مجالس لنشر المعارف والعلوم في أهم المواضيع، التي تهم التعليم العالي والمجتمع، وتسعى جامعة الإمارات إلى ربط مخرجات هذه المجالس في ما يخدم التطوير والتنمية»، مشيراً إلى أهمية الالتزام برؤية دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة في تنفيذ الأجندة الوطنية للعام 2030 - 2050 لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، من خلال التعاون المشترك والفعال بين مختلف المؤسسات والجهات ذات الصلة، وذلك لوضع تصورات تكاملية، تسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية.

وفي جامعة الإمارات يتم العمل من خلال مواءمة البرامج الأكاديمية وتضمين المناهج، التي تسهم في نشر الوعي والمعرفة بأهداف التنمية المستدامة والدور المجتمعي لأفراد المجتمع في تحقيق الهدف المنشود، كما تعمل الجامعة على دعم الأجندة الوطنية ومستهدفات التنمية المستدامة في تعزيز البحث العلمي، من خلال برامج بحثية طلابية خاصة بأهداف التنمية المستدامة، وتتم بالشراكة مع المؤسسات الحكومية وذلك لربط مخرجات البحث العلمي بالتحديات المجتمعية.

تجدر الإشارة إلى تنظيم جامعة الإمارات مؤخراً مجلسها الرمضاني الأول تحت عنوان «دور الجامعات في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة»، وذلك في إطار التزام الجامعة بدعم رؤية الدولة وأجندتها الوطنية 2030 - 2050.

ويأتي هذا المجلس ضمن سلسلة الفعاليات الرمضانية، التي تنظمها الجامعة لتعزيز الحوار العلمي والمجتمعي.