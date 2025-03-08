إرشادات متكاملة لدعم الطلبة خلال الامتحانات

أعدت المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم أدلة إرشادية شاملة تستهدف الطلبة وأولياء الأمور، وذلك في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز الجاهزية الأكاديمية والنفسية للطلبة مع اقتراب امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني التي تنطلق بعد غدٍ الموافق لـ 10 مارس الجاري.

وتأتي هذه الأدلة ضمن جهود تطوير بيئة تعليمية داعمة تمكن الطلبة من تحقيق أفضل أداء دراسي باستخدام أساليب التقييم الحديثة. وتبرز الأدلة الإرشادية أهمية الامتحانات باعتبارها وسيلة لقياس مدى اكتساب الطلبة لنواتج التعلم، حيث تعتمد على أساليب التقييم الذكي التي تمكن المعلمين وأولياء الأمور من تتبع التقدم الأكاديمي بدقة. وفي هذا السياق.

شددت إدارات المدارس على ضرورة تكثيف الجهود خلال هذه الفترة لضمان تهيئة الطلبة عبر وسائل متعددة، تشمل تنظيم مراجعات مكثفة، وتوفير بيئة تعليمية محفزة، إلى جانب تقديم الدعم النفسي لتخفيف الضغوط المرتبطة بالاختبارات وحرصت المدارس على تعزيز العملية التعليمية من خلال تنظيم حصص مراجعة مكثفة عبر منصات التعلم الذكية، حيث يتم بث مراجعات مباشرة يومياً بعد عودة الطلبة إلى منازلهم، بهدف ترسيخ المفاهيم الأساسية قبل يوم الامتحان التالي. كما تم توفير أوراق مراجعة إلكترونية تغطي مختلف المواد الدراسية.