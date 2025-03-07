«التربية» تعلن مواعيد العمل في رمضان وتوفر خدمات معادلة الشهادات إلكترونياً

في إطار جهود وزارة التربية والتعليم نحو تصفير البيروقراطية الحكومية، أعلنت الوزارة مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك، إلى جانب تحديثات جديدة في خدمات معادلة الشهادات الدراسية التي أصبحت متاحة بالكامل عبر القنوات الرقمية، ما يسهم في تسهيل الإجراءات على الطلبة وأولياء الأمور.

وأوضحت الوزارة أن منافذ الخدمة ستستقبل المراجعين خلال شهر رمضان وفق جدول زمني محدد، حيث ستعمل من الإثنين إلى الخميس من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً، بينما سيكون الدوام يوم الجمعة من الساعة 9:00 صباحاً حتى 11:30 صباحاً.

كما سيواصل مركز الاتصال استقبال استفسارات المتعاملين وملاحظاتهم طوال أيام الأسبوع، من الساعة 7:00 صباحاً حتى 5:00 مساءً، لضمان تقديم الدعم والمساندة لجميع المستفيدين من الخدمات التعليمية.

وفي خطوة تعكس التحول الرقمي الذي تتبناه الوزارة، أعلنت عن توافر جميع الخدمات المتعلقة بمعادلة الشهادات الدراسية لطلبة الصف التاسع حتى الثاني عشر إلكترونياً، سواء كانت الشهادات صادرة من داخل الدولة أو خارجها. يمكن للطلبة وأولياء الأمور الآن تقديم طلبات المعادلة بسهولة عبر تطبيق MOE UAE أو الموقع الإلكتروني moe.gov.ae، دون الحاجة إلى مراجعة المراكز الحكومية.

وتشمل هذه الخدمات طلب معادلة شهادة التعليم العام للصف الثاني عشر سواء من داخل الدولة أو خارجها، إلى جانب طلبات معادلة شهادات صفوف النقل من الصف التاسع إلى الحادي عشر، مع توفير خدمة التحقق من صحة المعادلة إلكترونياً.

وفي سياق تطوير الخدمات التعليمية، أعلنت الوزارة عن دمج خدمة التسجيل بالمسار المتقدم لطلبة الحلقة الثانية مع خدمة تسجيل وقبول طالب في المدرسة الحكومية، ما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الخطوات الإدارية اللازمة للتسجيل.

وأكدت الوزارة أن آخر موعد لتقديم طلبات التسجيل هو يوم الجمعة 7 مارس 2025، داعيةً الطلبة وأولياء الأمور إلى الاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة لإنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر. وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الخدمات الرقمية وتقديم حلول مبتكرة تسهم في رفع كفاءة النظام التعليمي، بما يواكب توجهات حكومة الإمارات في تقديم خدمات حكومية أكثر سرعة وكفاءة.