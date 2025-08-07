«سعود التعليمية الخيرية» توزع 32 ألف قطعة ملابس مدرسية مجانية

أطلقت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية النسخة التاسعة عشرة من معرضها السنوي «بداية خير»، عبر مركز المعارض الخيرية التابع لها.

والذي خُصّص هذا العام لتوزيع أكثر من 32 ألف قطعة من الزي والمستلزمات المدرسية مجاناً على الطلبة المحتاجين مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأكدت سمية عبدالله بن حارب السويدي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن المعرض يمثل إحدى المبادرات المجتمعية الراسخة التي تنظمها المؤسسة سنوياً، إيماناً منها بالدور المحوري للتعليم في بناء الفرد والمجتمع، وحرصاً على تمكين الطلبة من بداية دراسية كريمة وميسرة تضمن لهم فرصاً متكافئة في التحصيل العلمي.

وأضافت: نحن لا نقدم فقط مستلزمات مدرسية، بل نمنح هؤلاء الطلبة فرصة للانطلاق بثقة في عامهم الدراسي الجديد، دون أن يشعروا بأي نقص أو تمييز، بما يحفظ كرامتهم ويعزز اندماجهم في المجتمع المدرسي.

مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من منتجات المعرض يبلغ أكثر من 1021 طالباً وطالبة من مختلف المراحل الدراسية، من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، حيث جرى توزيع الزي المدرسي والحقائب ومجموعة من المستلزمات الأساسية اللازمة للعودة إلى الصفوف الدراسية.