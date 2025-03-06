17 بحثاً في منتدى «يوم الأبحاث» بجامعة الإمارات

شاركت كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات في منتدى «يوم الأبحاث»، بـ17 ورقة علمية وبحثية، و70 من الملصقات الطبية بمختلف التخصصات الطبية المرتبطة بتطبيقات العلوم البيولوجية الطبية، العلوم السريرية والعلوم الصحية، إلى جانب استعراض نتائج الأبحاث العلمية لطلاب المرحلة الجامعية والدراسات العليا، في مجالات الطب والعلوم الصحية ومدى ارتباطها بالذكاء الاصطناعي، تحت إشراف أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين بالكلية.

وأكد المشاركون في يوم الأبحاث أهمية التطبيقات المختلفة للذكاء الاصطناعي في تطوير العلوم الطبية والصحية، وكيفية إعادة تعريف الممارسات الطبية الحديثة من خلال التكنولوجيا، بما ينعكس إيجاباً على صحة وسلامة المرضى.

وقالت الدكتورة فاطمة الجسمي، عميدة كلية الطب والعلوم الصحية: «إنه تم استعراض نتائج الأبحاث في مجالات العلوم الطبية الحيوية، والعلوم السريرية، والعلوم الصحية، وكل ذلك من شأنه أن يسهم في تعزيز مفاهيم الريادة والتميز في البحث والابتكار».

فيما قالت الدكتورة مريم الحربي، مدير البحوث السريرية في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»: «يحمل الذكاء الاصطناعي وعوداً كبيرة بإحداث تحول في ممارسة الطب، إلا أن العديد من تطبيقاته العملية لا تزال في مراحلها الأولى، ما يتطلب مزيداً من البحث والتطوير».

وقدم الدكتور طارق شديد، المدير الطبي والاستشاري العام في مستشفى «ميديكلينيك» العين، عرضاً عن أثر التطور التقني في التطبيقات الصحية، وأهميته في دعم منظومة رعاية طبية متقدمة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة. إضافة إلى عرض آخر عن مفهوم العناية الطبية من منظور المريض.

وقالت الطالبة مثايل الصريدي، طالبة في كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات: «استفدت كثيراً من يوم الأبحاث الذي نظمته كلية الطب والعلوم الصحية، فالبحث يعتبر جزءاً لا يتجزأ من التعليم الطبي، كما أن المشاريع المتخصصة والمتنوعة التي استعرضها الطلبة والطالبات كانت ثرية».

وأشارت مزنة المنصوري، طالبة في كلية الطب والعلوم الصحية إلى مشاركتها في يوم الأبحاث من خلال تقديمها في إطار فريق عمل لبحثين، حيث تم التركيز في البحث الأول عن تثبيط أنزيمات معينة حيوية لمحاربة انتشار السرطان.