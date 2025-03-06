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«التربية» تعلن عن وظائف تعليمية شاغرة

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رحاب حلاوة

دبي
جهود متواصلة لتعزيز الكادر التدريسي وجودة التعليم
أرشيفية
جهود متواصلة لتعزيز الكادر التدريسي وجودة التعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب التوظيف لعدد من الوظائف التعليمية في مختلف التخصصات، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الكادر التدريسي وضمان جودة العملية التعليمية، موضحة أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع خططها الاستراتيجية لاستقطاب معلمين ذوي كفاءة عالية، بهدف تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة دراسية متطورة تواكب أحدث المستجدات التربوية.

وأشارت الوزارة إلى أن الوظائف المتاحة تشمل عدداً من التخصصات، من بينها اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم، التربية الإسلامية، التربية الفنية، والتربية البدنية.

وأكدت الوزارة أن التقديم على هذه الوظائف يتطلب استيفاء مجموعة من الشروط، أهمها الحصول على درجة البكالوريوس كحد أدنى في التخصص المطلوب، إلى جانب امتلاك خبرة تدريسية لا تقل عن سنتين، كما يشترط إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثاً وكتابة.

ودعت الوزارة الراغبين في التقديم إلى زيارة الموقع الرسمي للتوظيف عبر الرابط careers.ese.gov.ae، حيث يمكنهم إنشاء حساب، تعبئة السيرة الذاتية، إرفاق المستندات المطلوبة، واختيار الوظيفة المناسبة قبل إرسال الطلب. كما أكدت الوزارة أهمية مراجعة البيانات والمستندات المرفقة بدقة لضمان استكمال الطلبات بالشكل المطلوب.