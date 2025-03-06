دعوة الطلبة للمشاركة في البطولة الوطنية للذكاء الاصطناعي

أعلنت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، عن إطلاق البطولة الوطنية للذكاء الاصطناعي، التي تستهدف الطلبة الموهوبين في مجالات الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، البرمجة، العلوم، التكنولوجيا، الرياضيات، والهندسة.

وتستهدف البطولة طلبة الصف الأول حتى الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة، حيث سيتم تقييم المشاركين بناءً على قدراتهم الإبداعية، ومستوى التفكير التحليلي، والمهارات التقنية التي يمتلكونها في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجة.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين في المشاركة إلى التسجيل عبر الرابط المخصص https://forms.office.com/r/VFjq1VGd98 قبل 14 مارس الجاري.