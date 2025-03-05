مدارس تحذر الطلاب من الغياب قبل امتحانات الفصل الثاني

حذرت مدارس عدة من ظاهرة غياب الطلاب، خصوصاً في المرحلة الثانوية، خلال الأسابيع التي تسبق امتحانات الفصل الدراسي الثاني، مؤكدة أن هذا الغياب يؤثر بشكل مباشر على مستوى التحصيل الدراسي للطلاب، ويقلل من استفادتهم من المراجعات المكثفة التي توفرها المدارس في هذه الفترة.

وأضافت الإدارات أن الامتحانات النهائية تتطلب تحضيراً جاداً، وأن الغياب عن الأيام الأخيرة قد يجعل الطلاب يفقدون فرصة الاستفادة من التوجيهات المهمة التي تساعدهم على تحسين أدائهم الأكاديمي، مما قد يؤثر سلباً على نتائجهم النهائية.

من جانبها، دعت المدارس أولياء الأمور إلى لعب دور فاعل في الحد من هذه الظاهرة، عبر متابعة التزام أبنائهم بالحضور اليومي، والتأكيد على أهمية الاستفادة من فترة المراجعة، كما طالبتهم بتوعية الطلاب بعدم الانسياق وراء السهر الزائد خلال شهر رمضان، والذي قد ينعكس سلباً على تركيزهم خلال اليوم الدراسي، ويؤثر على قدرتهم على التحصيل العلمي.

وأكدت أن تنظيم وقت النوم والمذاكرة خلال الشهر الكريم ضروري للحفاظ على مستوى الأداء الدراسي، مشيرة إلى أن بعض الطلاب يعتادون السهر حتى ساعات متأخرة من الليل، مما يؤدي إلى شعورهم بالإرهاق خلال النهار، وعدم قدرتهم على التركيز في الحصص الدراسية، مما قد يجعلهم يلجؤون إلى الغياب أو الحضور الذهني غير الفعّال.

ولفتت إدارات المدارس إلى أنها ستطبق لائحة السلوك الطلابي، موضحة أن الغياب مخالفة من الدرجة الثانية، ويخصم 4 درجات في حال الغياب للمرة الأولى، و8 درجات في حال التكرار مع تطبيق إجراءات اللائحة.

وأكدت المدارس أن الغياب دون عذر رسمي، سواء كان قبل أو بعد الإجازات والعطل المدرسية أو في نهاية الأسبوع، يعد مخالفة للائحة السلوك الطلابي، وبيّنت أن ذلك يؤدي إلى تصنيف الطالب ضمن الفئة الثانية للمخالفات بحسب لوائح إدارة السلوك الطلابي، مما يعرضه للإجراءات التأديبية.

وشددت المدارس على أن مسؤولية التحصيل الدراسي مشتركة بين الإدارة التعليمية، وأولياء الأمور، والطلاب أنفسهم، وأن الالتزام بالحضور والاستفادة من فترة المراجعة المكثفة يمثل عاملاً رئيسياً في تحقيق النجاح والتفوق في الامتحانات.

وختمت إدارات المدارس بتوجيه رسالة للطلاب بضرورة استغلال هذه الفترة بشكل مثالي، والحرص على الحضور، والمشاركة الفاعلة في المراجعات، والاستفادة من توجيهات المعلمين، لضمان تحقيق أفضل النتائج.